Los adversarios de la FP deben revisar su estrategia. Ayer, sin que ese partido hiciera ningún esfuerzo de comunicación, los detractores de Leonel y su partido convirtieron la concentración que hicieron los verdes el sábado en el único tema político del que se habló en las redes sociales, especialmente X (antiguo Twitter).



Desde que se instaló en la opinión pública el tema de la crisis con Haití por la construcción de un canal en el Masacre en el área que corre por territorio haitiano, ningún tema de la agenda nacional había logrado acaparar la atención de la opinión pública, si se mide el debate en X, la red social por excelencia para la crítica política.



Aunque el objetivo de los críticos del partido de oposición fue afectar el evento al instalar la narrativa de que fue un fracaso porque supuestamente no logró el cometido de abarrotar el lugar, parece que esa idea no logró calar tanto como hubiesen querido quienes diseñaron esa línea de ataque.



Incluso, siquiera la posición de Leonel que criticó la decisión de cerrar la frontera con Haití por la construcción del canal, acaparó más la atención del debate que si los verdes lograron o no llenar la Plaza de la Bandera.



Más para bien que para mal, la FP fue el único tema político relevante desde la tarde del sábado. Además, tienen en su récord haberse estrenado en la Plaza de la Bandera para eventos políticos partidistas. En política, no hay nada peor que ser ignorado, y pasar más de 24 horas siendo el centro del debate, no es nada despreciable, y mucho menos si surge de manera espontánea, orgánica, sin que responda a una estrategia diseñada para esos fines. Al menos eso parece.



Discurso duro



El discurso de Leonel, de alto contenido de ataques al gobierno del presidente Luis Abinader, fue una buena pieza. De hecho, los adversarios de ese partido, deben prestarle más atención a la línea de ataque del líder opositor. A veces los partidos en el poder cometen los mismos errores, aunque parezcan al revés, en esencia es lo mismo. No interpretar de manera correcta el sentir de la población derrota gobiernos, incluso con una buena gestión. Pasó y puede volver a pasar.