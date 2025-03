El PLD ha informado que se apresurará a escoger la candidatura presidencial para el 2028 en el primer trimestre de 2026. No se tiene claro a cuál estrategia obedece la decisión, pues esa organización hizo ese experimento en el pasado proceso electoral y no obtuvo el resultado esperado.



Por tanto, el PLD estará en la obligación de darle muy buenos argumentos a su militancia para justificar una decisión, que en lugar de acercarlo a la ciudadanía lo aleja y, de paso, lo enfrenta a la Junta.



La justificación no puede ser la misma de 2022, cuando se dijo que era el único partido que no tenía candidatura definida porque tanto en la FP como el PRM, ya se sabía que sus candidatos eran Leonel Fernández y Luis Abinader.



El PLD debe cuidarse de dar ese argumento, pues no es el único sin candidatura a la vista para el 2028, porque el PRM está en la misma situación, pues no se sabe cuál de los dirigentes que aspiran se llevará el premio mayor de encabezar la boleta. Incluso, hay quienes tienen la ilusión de que el boleto premiado le toque a algún dirigente que aún no pone en escena su proyecto presidencial.



Volviendo al PLD y tomando la palabra a quienes entienden que será difícil que regrese del lugar en el que ha caído, porque ha seguido la misma ruta del PRD y el PRSC, el nivel de desacuerdo interna es cada vez más palpable, señal inequívoca que esa organización en lugar de mejorar, empeora.



Convendría hacer el ejercicio de identificar a quién beneficia la decisión de escoger de manera anticipada la candidatura presidencial, además de eso, para qué se quiere precipitar el tema más importante para un partido, porque para ganar no es.



Los peledeístas tienen identificado con nombres y apellidos a los autores y beneficiarios de la decisión. Otra novedad del PLD es que desde hoy Danilo Medina estará en los medios de comunicación, luego de casi cinco años sin dar entrevistas.



También se supo que la FP redoblará las acciones para atraer a los peledeístas a sus filas. La antigua familia bochista seguirá aportando condimentos al aderezado contexto político de cara al 2028.