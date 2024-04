El debate presidencial del pasado miércoles organizado por la ANJE, se convirtió en una buena puesta en escena para los tres principales candidatos presidenciales. Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, lograron salir airosos.



Sin embargo, es inevitable la pregunta de rigor: ¿Quién ganó el debate? En el debate solo hubo ganadores. Lo más que podría declararse es un empate. Ninguno de los participantes resultó con una puesta excesivamente brillante para sobresalir ante los demás, ninguno tuvo una participación opaca que lo convierta en perdedor.



El mayor riesgo en la escena era para el presidente Luis Abinader que se sabe tendría que enfrentarse a dos oponentes. El gobernante logró torear con éxito los ataques al no dejarse provocar. Ahí se identifica el éxito del mandatario.



El único desliz fue cuando dijo que no recordaba su promesa de crear un millón de empleos. Pero resultó que es cierto. Pese a eso, Abinader no dio motivos a sus votantes para que cambien su voto de cara al 19 de mayo. Pero tampoco tuvo un desempeño que en el marco del debate le sume más simpatías.



Leonel Fernández tuvo una participación impecable. Propuestas bien presentadas, manejo de los problemas del país y presentó soluciones concretas para cada caso, todo con gran fluidez. No parece que a raíz de su participación, quienes tengan decidido votarle en mayo, puedan variar esa decisión. Pero en el marco del debate tampoco presentó una propuesta que resulte tan atractiva que le sume simpatías. En la confrontación, logró que Abinader cometiera el error de negar su promesa de crear un millón de empleos.



Abel Martínez superó las expectativas, tuvo una buena participación con la que logró eliminar el estigma sobre su desempeño en el manejo de los temas de la agenda nacional. El éxito de Abel fue superarse a sí mismo, pero no significa que su exposición resulta tan brillante o superior a la de sus contendores como para convertirlo en ganador al momento de comparación. No parece que debido al debate, quienes tengan decidido votar por el candidato del PLD varíen la decisión. Tampoco planteó algo trascendente que le sume votos.