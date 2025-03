En la FP se han desatado choques internos por la secretaría general que será escogido junto a la presidencia y vicepresidencia, en el marco del Congreso.



El tiempo ha puesto cada vez más en evidencia lo que se decía a modo de comentario, que Leonel estaría a favor de la continuidad de Antonio Florián (Peñita), para que siga en el cargo. Fernández también ha aclarado que no le ha planteado a ningún miembro de su partido la posibilidad de que no aspire a los cargos que se van a elegir.



A Leonel le parece un acto de injusticia que, de las tres principales autoridades, solo Peñita reciba una especie de castigo al removerlo del cargo, pues se da por hecho, que tanto él como Radhamés Jiménez, continuarán en la presidencia y la vicepresidencia, respectivamente.



Hasta el momento, el argumento de los que promueven a Peñita es el agradecimiento, pero no ha calado en la FP, porque en las redes sociales abundan los videos de dirigentes de la FP, alegando que ellos también se han sacrificado, incluso dejando sus empleos en el Estado para construir la FP.



Pero el líder de la organización tiene otro enfoque sobre el tema. ¿Cuál es el pecado que ha cometido este compañero (Peñita)? ¿De qué se le acusa, solo a él? Ha afirmado y que se siente en el deber de proteger al más débil, al que está en desventaja porque su procedencia política no es de un partido grande como si es el caso de él, Jiménez y otros dirigentes que vienen del PLD.



Explica que entre todos lograron la votación del 30% y ocupar la casilla dos de la boleta entre otros avances electorales y, en su lógica, no le parece un acto de justicia y buen compañerismo dejar solo al más vulnerable, al más débil.



Leonel puede convencer a su partido, por medio del potente argumento de proteger al más débil, sin la necesidad de imponerlo bajo el alegato del agradecimiento.



Siendo justo, Peñita era secretario general de un partido pequeño y, entre todos, lo hicieron secretario general de un partido grande. Eso también debe agradecerse, por tanto, no procede imponer, no es necesario, deben convencer.