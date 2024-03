F altan 71 días para la cita del 19 de mayo, elección en la que se juega todo el poder del Estado. De ese resultado dependerá no solo la Presidencia de la República y el control del Congreso, también la composición de la JCE, del TSE, nuevos jueces para la SCJ y el TC. Además de los miembros de la Cámara de Cuentas y el defensor del Pueblo.



A esta distancia de la crucial fecha, ya todo está definido con la selección de las candidaturas vicepresidenciales y se espera que antes del domingo la Junta emita la proclama que dejará formalmente iniciada la campaña presidencial y congresual.



Leonel Fernández optó por Ingrid Mendoza, la viuda del histórico secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez. La dama había sido ponderada por Fernández y su equipo más cercano para el mismo cargo en las elecciones de 2020. De hecho, la propuesta de ser compañero de boleta de Leonel había sido para Pared Pérez, pero para la misma fecha fue diagnosticado con cáncer, lo que le habría impedido asumir ese compromiso.



Martínez optó por una figura del PLD del ala de Gustavo Montalvo. Zoraima es miembro del Comité Central del partido morado, pero no se ha destacado tanto como política como si lo hizo a nivel profesional en las gestiones de Medina.



Es obvio que Martínez no solo se inclinó por una mujer para fortalecer su candidatura en el segmento de la población que tiene mayor número de votantes, también se cuidó para su futuro político en caso de que no logre la presidencia en mayo de este año.



Pero además de eso, Martínez necesita obtener una votación que no sea muy por debajo del 22% que sacó el PLD en las elecciones municipales para garantizar su futuro como candidato en el partido morado.



¿Cuál será la estrategia?



Después del resultado de febrero, la oposición necesita una estrategia efectiva para evitar que el PRM y Luis Abinader ganen en primera vuelta. Es obvio que la posibilidad está en llevar a votar a más de un millón que no sufragó en 2020, los abstencionistas. Además de eso, a la oposición le vendría bien un golpe de suerte para frenar al PRM.