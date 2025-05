Parecería que nuestra ducha clase política pero, sobre todo la oposición tradicional (o lo que queda de ella) -PLD-FP- no termina de entender que otros actores políticos-mediáticos bajo el amparo de una lucha “cívica-patriótica” están dejando abiertamente claro que hay varios proyectos presideciales de matices variopintos en marcha y en proceso de construir mayoría ciudadana-electoral al margen de los partidos tradicionales y sus líderes.



Y esa lucha cívica-patriótica y mediática atiza o enarbola tres temas neurálgicos-estratégicos: migración haitiana, defensa-país y corrupción pública-privada. Bajo esa atalaya van desarrollando una dinámica de opinión pública y de presencia-proyección-sociopolítica-electoral que podría devenir en un movimiento abiertamente político con vista decidida a 2028. Mientras, la oposición se mantiene en un discurso o relato que se resume en una oposición light; y por otro lado, la actual administración, con la soga al cuello, juega con contrarrestar el acorralamiento cívico-político que le hace oposición desde múltiples trincheras…



Honestamente, no sé a qué está jugando la oposición política tradicional cuando queda claro que: tiene que ir perfilando un bloque político-electoral común -aunque haya divergencia-, hacer oposición dura y estar claro que lucha contra dos frentes: el PRM que se quiere quedar o seguir más allá de 2028 y el variopinto movimiento cívico-patriótico y mediático que ya hace más bulla que los partidos de oposición…



En mi opinión, lo que se está configurando, con especificidades muy nuestras, es la irrupción de un outsider por vías inéditas que de posicionarse en el espectro político electoral, de cara a 2028, podría llevarse de encuentro o de cuajo lo que queda del sistema de partidos; aunque , obviamente, no hay que subestimar al PRM ni al mismo presidente…



En fin, de pronto, a la oposición PLD-FP le va quedando el reto, histórico-político, de unificarse y comenzar a hacer oposición política dura o radical , como la hizo el PRM en la oposición; o definitivamente, morir en el vacuo ejercicio -relato-discurso político- a la vieja usanza que poco cala en la población, pues ha visto tres eventos cívicos-político -prácticamente, desde las gradas o declaraciones tibias-, bajo cualquier ropaje, pero que persiguen lo que ya uno de esos nuevos actores anunció: ¡Aspira! Pero, ¿y quién creía otra cosa? (¿quizá la posición tradicional?). No se puede dudar y más con el tipo blandengue de oposición política que vienen haciendo…..(curiosa ingenuidad, ¿eh?).