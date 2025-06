Para un político, estar preso es simplemente un ligero cambio de circunstancia. Pero no soy político y nunca he estado en la cárcel…Bueno, de lo que sí estoy seguro es de que nunca dejaré de ser periodista, aunque caiga preso…La cárcel es una habitación, grande o pequeña, pero con barrotes. La libertad es otra cosa. Esa la llevamos dentro y es nuestra primera y esencial propiedad humana…Por eso duele mucho perder la libertad, con o sin barrotes. Sólo hay una forma de perder la libertad: rendirse… (No me hagan mucho caso y créanme que es incómodo ponerse el traje de filósofo en una mañana demasiado cargada de sol).