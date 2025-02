No tienen frentes campesinos ni obreros (por tanto carecen de líderes de esos dos grandes sectores mayoritarios). No tienen artistas e intelectuales que debatan ideas ni visiones futuristas (no organizan proyectos bien pensados). No tienen organizaciones que aglutinen a los sectores más representativos de la clase media (por tanto, no hay debates sobre los grandes problemas nacionales). No se definen ideológicamente (ni izquierda, ni derecha, ni nada que se les parezca). Entonces, ¿qué son nuestros principales partidos políticos? Son simples agencias clientelistas, sin auténticos líderes que propongan verdaderos cambios.