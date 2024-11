Lograr, como quiere Luis Abinader, que más de dos millones de motoristas respeten las leyes del tránsito (lo que quiere decir no circular en vía contraria, rebasar por la derecha, respetar la luz roja de todos los semáforos, no escandalizar, no transportar a más de un pasajero, usar siempre el casco protector, no hablar por el celular mientras conduce, no circular en exceso de velocidad y no incurrir en todas las demás salvajadas que se me olvidan) es cosa fácil: sólo hay que tener verdadera autoridad permanente en calles, carreteras y avenidas y, consecuentemente, cancelar a todo policía, sea raso o general, que se haga el loco.