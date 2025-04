(2 de 2)

Cierto, todavía falta un gran trecho para llegar el año 2028. En mayo del 2028 será la esperada consulta electoral en la que el pueblo volverá a las urnas para elegir a un nuevo Presidente de la República.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el poder desde agosto del 2020, tendrá que “hilar fino” para seguir en el Palacio Nacional.



De esa realidad -es lo que pienso- deben estar conscientes los principales precandidatos presidenciales del perremeísmo. Los aspirantes a la nominación presidencial del PRM llegan a más de una veintena.

Pero que no sueñen “con pajaritos en el aire” quienes, en función del gran propósito presidencialista, porque son la “recua”.



Como los cité en la anterior entrega, solo tres estarán en disputa: Carolina Mejía, Raquel Peña y David Collado. Forman el trío de precandidatos.



De ese trío la convención del PRM, en su momento, escogerá el candidato (¿o candidata?) a la Presidencia de la República para el 2028.



Pero, ¿habrá rebatiñas que podrían poner en peligro la necesaria unidad del PRM y por vía de consecuencia -si esas diferencias se agudizan- hacer prácticamente imposible salir nuevamente airoso en los comicios del 2028?



Hipólito Mejía, quien sigue siendo un ente de liderazgo en el perremeísmo, impulsa el proyecto presidencial de su hija Carolina Mejía.



Ha declarado que Carolina Mejía es “la mejor opción” presidencial que tiene el PRM para las próximas elecciones. Es una opinión que no la variará.



De su lado Raquel Peña, quien como vicepresidenta ha mantenido una postura de mucho respeto y con un criterio decente a nivel del Estado, ha declarado que “sueña con ser Presidente de la República”.

No se le ha visto en trabajos de campaña proselitista a lo interno del PRM, pero ya se sabe que quiere ser la candidata del partido oficialista.



Hipólito Mejía, en referencia a lo dicho por Raquel Peña, señaló: “Ella tiene derecho a participar. Sería bueno, pero nos vamos a ver en el camino. Nuestro equipo está preparado y en el marco del respeto enfrentará cualquier escenario político que se presente en el futuro”



Por lo que ha expuesto el expresidente Mejía, el “pleito está cazado” entre los equipos de Carolina y Raquel.



Mientras que David Collado sigue circunspecto, sin emitir ninguna opinión a los periodistas sobre sus aspiraciones. Sigue su trabajo en el Ministerio de Turismo.



Collado es obediente a las orientaciones de sus asesores. Dirían sus propios consejeros que “no es oportuno todavía hablarle a la prensa de que quiere ser candidato presidencial”.



Pero, habrá más tiempo para analizar con más profundidad la realidad electoral del PRM.