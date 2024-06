El PLD se quedaría sin representación en el organismo

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) funcionará a partir del 16 de agosto con una nueva correlación de fuerzas políticas, debido a la modificación de la composición del Congreso Nacional y a la designación de un procurador general de la República.



El logro de una holgada mayoría por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), con la que controlaría la presidencia de ambas cámaras legislativas y el surgimiento de la Fuerza del Pueblo como segunda mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, definiría la nueva composición del organismo constitucional.



El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), otrora fuerza dominante en el CNM, podría quedarse fuera de su integración.



En las elecciones pasadas, dicho partido no obtuvo ningún escaño en el Senado de la República.

El procurador general de la República, miembro titular del organismo, sería también renovado, pues la actual titular de ese cargo, Miriam Germán Brito, ha reiterado que no seguirá en dicha función a partir del 16 de agosto.



El órgano encargado de designar a los jueces de la SCJ, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral continuará bajo la presidencia de pleno derecho del Presidente Luis Abinader Corona.



Lo integran además los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, un senador y un diputado, respectivamente, en representación del partido que ostenta la segunda mayoría, que en este caso es la Fuerza del Pueblo (FP).



El senador por la Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas Gómez, cesa sus funciones legislativas y, por ende, como miembro del CNM. Su organización deberá proponer su sustituto entre los senadores electos Omar Fernández, Félix Bautista y Eduard Espiritusanto, como segunda mayoría representada en el Senado de la República.



Mientras que el diputado del PLD y excandidato a alcalde por Santiago, Víctor Fadul, dejará la plaza que ocupa en el CNM por la culminación de su período legislativo, y con ello termina un ciclo en el cual la organización morada no estará representada en el organismo, pues la segunda mayoría recae sobre la Fuerza del Pueblo, a la cual corresponde el otro miembro en la Cámara Baja, a la luz del artículo 178 de la Constitución de la República.



En la última sesión que encabezó en el CNM el entonces presidente Danilo Medina, el 4 de abril del 2019, contó con una amplia mayoría durante el proceso de escogencia de los miembros de las Altas Cortes, situación que no se refleja en la venidera composición del organismo.



Este esquema garantiza que el PRM tendrá al menos cuatro votos en el CNM y, en caso de empate, cuenta con el voto calificado del presidente Abinader Corona.



Lo integran, además, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, y la magistrada de la Alta Corte, Nancy Salcedo Fernández, que funge como secretaria.



La correlación de fuerzas en la membresía del CNM es considerada como un elemento vital para decidir los cambios en las Altas Cortes, sin mayores niveles de pugnacidad.

En lo inmediato…

En un mes, cinco vacantes en la SCJ podrían estar abiertas para fines de decisión en el CNM. Para esa fecha, deberán ser evaluados por el cumplimiento del período de siete años de su nombramiento, los magistrados Blas Fernández Gómez, quien actualmente es miembro del Consejo del Poder Judicial (CPJ); los presidentes de la primera y tercera salas del alto tribunal, Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz, y Moisés Ferrer, designados el 19 de julio del 2017.



La otra plaza que está disponible tras su elección como presidente del TC, es la que ocupaba el magistrado Napoleón Estévez Lavandier, quien el 28 de diciembre del 2023 sustituyó en esas funciones al magistrado Milton Ray Guevara.



El CNM deberá sustituir también a los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), que preside Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, e integran Fernando Fernández Cruz, Rosa Pérez, Hermenegilda Fondeur y sus suplentes, cumplirán su período de cuatro años el 28 de julio del 2025, fecha para la cual pueden someterse a un proceso de evaluación para fines de ratificación, si desean continuar en el cargo.

Cuatro legisladores integrarán el CNM dos del PRM y dos de la Fuerza del Pueblo.

Mientras que el 4 de abril del 2026 llegan a su ciclo de siete años para ser evaluados, ratificados o removidos en sus cargos el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina; y los magistrados Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Bello Ferreras, María Garabito Ramírez, Justiniano Montero, Nancy Salcedo Fernández, Rafael Vásquez Goico, Francisco Jerez Mena, Frank Soto Sánchez y Manuel Ramón Herrera Carbuccia.



En el caso del magistrado Francisco Ortega Polanco, fue ratificado como juez supremo el 22 de enero del 2021, por lo cual su período de designación de siete años corresponde ser evaluado para esa fecha del 2028.



Abinader encabezó sus primeras jornadas en el CNM el 3 de diciembre del 2020 y el 22 de enero del 2021 fueron llenadas cuatro vacantes del TC, con la designación de los magistrados Eunisis Vásquez Acosta, María del Carmen Santana, José Alejandro Vargas y Manuel Ulises Bonelly Vega.



En su última sesión, en diciembre del 2023, el CNM escogió a Napoleón Estévez Lavandier para presidir el TC, y a los magistrados Fidias Federico Aristy Payano, Sonia Argentina Díaz Inoa de Sánchez, Army Esperanza Ferreira Reyes y Amaury Amílcar Reyes Torres.