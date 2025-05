En una conferencia que la vicepresidenta Raquel Peña dictó el pasado miércoles en el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), dijo una verdad contundente: “La República Dominicana está sentando las bases para un futuro más próspero y sostenible”. Y agregó: “En las últimas décadas, nuestro país ha demostrado una notable resiliencia y un crecimiento económico sostenido”.



Y aunque el país presenta una serie de problemas de vieja data en muchos aspectos, entre ellos la desigual distribución de las riquezas que genera ese crecimiento, hay datos concretos para resaltar y que pueden comprobarse a diario; como muestra, citamos dos informaciones significativas que corresponden a esta misma semana.



1.El Ministerio de Turismo revela que en el primer cuatrimestre han arribado 4.3 millones de visitantes, con una proyección de 13 millones al cierre del año. 2. El Banco Central dice que a abril pasado la inflación interanual se situó en 3.71 %, dentro del rango meta.



En cuanto al turismo no es de extrañar el comportamiento, porque es una actividad que registra un crecimiento sostenido; incluso, los números de abril pasado superan en un 50 % a los de esa fecha en 2019.



Mientras que el Banco Central, con un entorno internacional bastante adverso y comprometedor, que ha obligado a introducir e improvisar cambios en variantes de importancia en la política monetaria y financiera, mantiene los índices de precios al consumidor por debajo de los de la mayoría de países de la región.



Hay otros dos aspectos a los que se les puede dar varias lecturas por los diversos factores que inciden, pero que en sentido general reflejan un aparato económico estable y que crece. Nos referimos, en el marco de las notas positivas, a las altas recaudaciones de Aduanas y de la DGII.



La Dirección General de Impuestos Internos reporta que en abril y por primera vez en su historia, sus captaciones superaron en un mes los 100 mil millones de pesos, y Aduanas también obtuvo cifras récord con RD$21,000 millones recaudados en abril.



Estos cuatro señalamientos denotan una gestión eficaz en los renglones citados —lo que no quiere decir que no existan otros problemas estructurales que las autoridades tienen que atender— pero que haya una economía saludable y en crecimiento sostenido en medio de tanta incertidumbre externa, marca un cauce por donde se debe continuar, con la misma determinación con que se ha transitado hasta ahora.