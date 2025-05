Así como Borges, ni García Márquez ni Pablo Neruda escribieron jamás ese refrito sobre lo que harían si volvieran a vivir, y que circula profusamente en redes sociales, hay un montón de frases atribuidas a personajes históricos que en realidad ninguno de ellos escribió ni pronunció jamás.



“Ladran Sancho, señal que cabalgamos” se cita como parte del Quijote, pero no figura en el libro, sino que es un refrán medieval español, atribuido erróneamente al Quijote por el nombre de su escudero, Sancho Panza.



La remanida Ley de Murphy: “Si algo puede salir mal, saldrá mal” es una frase que jamás pronunció el ingeniero aeroespacial Edward Murphy, lo que dijo en realidad es: “Si hay varias formas de hacer un trabajo y una de ellas culminará en desastre, alguien lo hará de esa manera”.



“Como decíamos ayer” es una frase atribuida a fray Luis de León, teólogo medieval, que supuestamente la dijo al retornar a su cátedra en la universidad de Salamanca, después de haber estado varios años preso, acusado por la inquisición. Algunos se la atribuyen a Miguel de Unamuno, que la usó en realidad como cita, pero no hay registro alguno de que fray Luis de León la haya pronunciado.

“Tú quoque Brutus” que según algunos dijo Julio César al ser emboscado por varios hombres, entre los que estaba Bruto, al que él había acogido como protegido suyo, figura en otros textos como “Et tú, Brute” pero que es imposible que pudiera pronunciarla cuando había recibido veintitrés heridas de espadas. La confusión viene de la obra Julio César, de William Shakespeare, porque el personaje pronuncia esa frase en la escena en que lo matan, a la que agrega: “Then fall, Caesar” que se traduce como “entonces muere, César”.



De los gobernantes actuales circulan muchas frases que seguramente en el futuro serán famosas, más por lo hilarantes porque resaltan su ignorancia, como el caso de Carlos Menem cuando dijo que estaba releyendo las obras de Sócrates (no se conoce ningún libro del filósofo griego) o le atribuyó a Atahualpa Yupanqui una frase de Antonio Machado. Daniel Noboa, mandatario de Ecuador acaso perdurará con esta: “Cuando el precio del petróleo está bajo es barato, y cuando está alto, es carísimo”… sabias palabras las suyas, don Noboa.