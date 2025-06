Un aspecto que no debiera pasar inadvertido del diálogo “histórico” sobre Haití entre Abinader y los tres expresidentes, es que los cuatro han sido presidentes de la República y que cada uno, en su momento, tuvo que encarar el problema haitiano. Por eso y por la experiencia acumulada, estaríamos cerca de soluciones nunca vistas. Pero no. En la agenda está la mayoría de los temas que estuvieron en los respectivos programas de gobierno de los cuatro, lo que arroja dudas. Por ejemplo, el punto No. 2 de los propuestos por Abinader es “convertir la frontera en una zona de desarrollo, llevar infraestructura, empleos y servicios”. Revise lo que en su momento ofertaron Hipólito, Leonel y Danilo y se encontrarán ese mismo punto, con casi igual redacción.