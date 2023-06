Email it

Hay una lectura de la unidad de la oposición que no se está haciendo, y es que para las curules en el Congreso no hay segunda vuelta, razón por la que muchos de los actuales congresistas si no tienen desde un principio los votos de partidos aliados van a cargar pesado. Por ejemplo, los casos Bauta Rojas, que ganó con los votos del PRM, y de Félix Bautista, que llegó con los del PLD. Ambos van por la reelección, pero es difícil que únicamente con los votos que les aporte la Fuerza del Pueblo puedan soñar con repetir. Es cuestión de números. A Bauta el PRM le prestó más de 30 mil votos para ganar en 2020, y ni qué decir de Félix Bautista que obtuvo en la boleta del PLD 73,203 sufragios.