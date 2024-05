Es un término japonés que traducido sería algo así como: “Una vez en la vida”. Es casi una filosofía de vida por sí sola.



Cada momento es único, somos grandes influenciadores para que pasen. También podemos tomar la postura de dejar que sucedan. De todas maneras, solo será una vez. ¿Los estamos aprovechando?



Estoy en contra de casi todos los arrepentimientos. Tanta gente que actúa con conciencia y luego se arrepiente me ha enseñado que es mejor usar la consciencia para evitar lo que luego me llevará a arrepentirme.



Digo que no debo arrepentirme de lo que hago, pero no debo hacer algo de lo que me arrepentiré.

Como todo, tomar las filosofías por partes convenientes es peligroso. No es no arrepentirse de lo que hice si tuve todo para hacerlo diferente. Debo analizar bien y tomar mi decisión. Por eso me consideran cabeza dura, tomo un camino y lo sigo mientras estoy convencido de que es el camino correcto. Si descubro que es el errado lo cambió a la velocidad de la luz.



Cuando pienso en tantos momentos que vivo a diario y los que puedo construir, pienso en que la vida es una sola. Por lo que no dejo pasar momento para vivirlo. Y no es que ando activo 24/7. Solo que disfruto hasta de tomarme un café mirando al horizonte.



¿Cuántos se arrepienten en un funeral de no haber pasado más tiempo con la persona a la que están despidiendo! Pero no le envían ni un corto: “Te quiero” a los que aún pueden disfrutar.



Ichi-go ichi-e nos puede llevar a disfrutar de los que nos dan un presente, el de estar presentes. Una reunión donde lo que sale en los amigos inteligentes es más importante que los que puedo ver al levantar la vista, es un desperdicio. No debe arrepentirse de no haber disfrutado el momento, por de más sabe que hoy puede estar presente.



¿Puedes pasarte los próximos minutos disfrutando de lo que tienes? ¿Puedes crear los siguientes minutos como deseas vivirlos?