En los últimos 6 meses he escuchado muchísimas veces la afirmación, sin sustento estadístico, que ubica en más de dos millones la cantidad de haitianos que viven legal o ilegalmente en Dominicana. Siempre digo cuando escucho esto que el censo nacional del 2022 situó la población dominicana en poco más de 11 millones.



Si tenemos esa cantidad de haitianos en el país, objetivamente por cada 10 dominicanos tenemos dos o más ciudadanos de Haití; y será muy notoria su presencia. Como no ocurre eso, podríamos concluir en que si por cada 10 dominicanos no vemos por doquier 2 haitianos, entonces en algunos lugares habrá 4, 5 y hasta, 6 por cada 10 locales, y en más de un rincón tendremos una presencia igual y hasta mayoritaria.



El problema existe, y algunos exageran y tendrán sus motivos, pero son principalmente quienes tienen el combate a la presencia haitiana como su símbolo de patriotismo. Lo que no entiendo es por qué si exageran y afirman, muy convencidos, que el país está lleno de haitianos, escogen el destino turístico más importante del país para hacer protestas por esta presencia. La frontera esta al oeste y escogen el extremo este.



Alegan que en esa comunidad turística existe el Hoyo de Friusa, barriada de la que se han adueñado los haitianos y excluyen a los dominicanos. Circularon un montaje fotográfico para mostrar un letrero que dice “Friusa es de Haití” y hacerlo parecer como una campaña haitiana. Pero los comercios y negocios que existen en ese sector son de dominicanos y también funciona en la zona un cuartel de la Policía.



Además, en ese lugar que dicen vedado a los dominicanos, en los últimos seis meses la Dirección General de Migración ha realizado 130 operativos y deportado a 9,405 ciudadanos haitianos indocumentados.



Baron Duluc, senador de La Altagracia, sugirió que las protestas se hagan en la capital del país o en la frontera con Haití. No en Punta Cana ni en otros destinos turísticos, porque pueden provocar incidentes que proyecten una imagen muy negativa que aleja el turismo, la principal industria del país.



¿Existe ese riesgo? Sí. Un importante diario digital turístico de España con gran presencia internacional tituló el lunes pasado: “¿Es Punta Cana un polvorín? El domingo tuvo lugar una manifestación contra la inmigración ilegal que desembocó en altercados y desórdenes, los cuales causan un daño significativo a la imagen del destino. Disturbios en el principal destino dominicano podrían ahuyentar a los turistas.