Santo Domingo. – Zoe Saldaña, la talentosa actriz de origen dominicano, se alzó con el galardón mejor “La Gran Soberana” en los Premios Soberano 2025, un reconocimiento que obtuvo merecido a su gran carrera.

Durante su emotivo discurso, Saldaña compartió su profundo amor por la República Dominicana, su tierra natal, y expresó su gratitud hacia su familia, equipo de trabajo y el público que la apoya tanto dentro como fuera del país. Este galardón reafirma su influencia global y su continuo éxito en la industria cinematográfica.

UN RECONOCIMIENTO AL TALENTO Y AL ORGULLO DOMINICANO

En su discurso, Zoe Saldaña destacó: “Es un honor enorme recibir este premio aquí, en la tierra de mis raíces. Aunque nací en Estados Unidos, ser de sangre dominicana es un orgullo que llevo conmigo en cada proyecto y en cada personaje que represento.

Gracias a mi familia, a mi equipo y al público que me apoya dentro y fuera del país. Este reconocimiento me llena el corazón y me motiva a seguir dejando el nombre de nuestra cultura en alto. ¡Que viva el arte y que viva la República Dominicana! Gracias, Acroarte”.

Este emotivo mensaje refleja la conexión profunda de Saldaña con su herencia dominicana, la cual siempre ha llevado con orgullo en cada paso de su carrera. Con su éxito en Hollywood y su capacidad para representar a la cultura dominicana en cada uno de sus proyectos, Zoe se ha convertido en un verdadero referente para el cine internacional.

LA IMPARABLE CARRERA DE ZOE SALDAÑA

Zoe Saldaña, nacida el 19 de junio de 1978en Nueva Jersey, creció en el vibrante barrio neoyorquino de Queens, donde comenzó a desarrollar su pasión por la danza y la actuación.

A pesar de enfrentar tragedias personales, como la muerte de su padre a una edad temprana, Zoe se mudó a República Dominicana y luego regresó a Nueva York para comenzar su carrera actoral.

Desde entonces, ha logrado construir una exitosa trayectoria tanto en el cine como en la televisión, convirtiéndose en una de las actrices más importantes y taquilleras de Hollywood.

A lo largo de los años, Zoe ha conquistado el corazón de millones de espectadores con su participación en algunas de las franquicias más exitosas de la historia del cine, como “Avatar”, “Guardians of the Galaxy” y “Avengers”.

Con varias películas que han recaudado más de 2.000 millones de dólares en taquilla, Saldaña ha demostrado que su versatilidad y profesionalismo son claves para su éxito continuo en la industria cinematográfica.

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS A SU TRAYECTORIA

El galardón recibido en los Premios Soberano 2025 no son los únicos premios que Zoe ha obtenido. A lo largo de su carrera, ha sido reconocida por su labor artística con premios como el Premio Alma, el MTV Movie Award, el Casandra en 2006 por su participación en la película dominicana “La maldición del padre Cardona” y el Premio Artista Destacada en el Extranjero en 2010, otorgado por los Premios Soberano.

Zoe Saldaña también logró alcanzar un hito en su carrera, al ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, convirtiéndose en la primera actriz de origen dominicano en recibir este prestigioso galardón de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.