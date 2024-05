La sede regional administrativa de la marca surcoreana está en la pujante área comercial de Zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

Las instalaciones se idearon con criterios sostenibles e incluyen un showroom dedicado a la conectividad y el concepto inteligente SmartThings



Con el objetivo de afianzar su presencia en el mercado centroamericano y fortalecer su estrategia de servicio de atención integral a clientes regionales de la marca, Samsung Electronics inauguró el año pasado unas nuevas oficinas administrativas en Ciudad de Guatemala, desde la que atiende los mercados de Guatemala, El Salvador y Honduras.



De esta manera, la empresa revitaliza sus operaciones gerenciales, administrativas y comerciales locales creando para su equipo de profesionales y colaboradores un ambiente renovado, amplio, moderno y confortable, en la sede ubicada en el Edificio Avia, en la pujante área comercial de Zona 10 de la ciudad de Guatemala. Se ubica en el centro de la capital del país, caracterizado por la presencia de hoteles, comercios, residencias y centros empresariales.



Además, Samsung Guatemala también cuenta con la nueva sede de Customer Service Plaza, inaugurado también en el Edificio Avia el pasado 4 de agosto, en un amplio local también ubicado en su planta baja, lo que ratifica la importancia que tiene para la tecnológica surcoreana tanto la presencia estratégica de la marca en el mercado de este país como la preferencia que ha demostrado el consumidor guatemalteco hacia sus productos y servicios.



En un área de 1.390 metros cuadrados, diseñada para 100 empleados cuenta con un centro de trabajo creado de acuerdo con fundamentos de diseño interior sostenible, en sintonía con la filosofía corporativa de la marca de favorecer las buenas prácticas ambientales tanto en el diseño de sus productos y servicios como en sus instalaciones industriales, comerciales y administrativas.



Estas nuevas instalaciones también privilegian las actividades orientadas a las dinámicas propias del trabajo en equipo, las reuniones del staff de la compañía y la atención integral a aliados, clientes y representantes de instituciones, entre otras. Para esto cuentan con un showroom donde se muestra la conectividad de los productos Samsung en un ambiente real a través de SmartThings, además de cafetería, siete salas de conferencias, dos salas auxiliares, 5 áreas abiertas colaborativas, clínica médica, salita de lactancia y un gaming room.



Innovación y bienestar en el ambiente



El objetivo de este concepto de diseño interior anclado en el bienestar humano es que todo usuario y visitante de estas oficinas de Samsung Electronics en la capital guatemalteca, experimente la innovación de la marca no sólo en el área tecnológica sino también en el diseño y la construcción de espacios amigables y confortables, donde el talento humano de la empresa surcoreana trabaja y se inspira para idear soluciones y nuevos retos en sus diarias faenas productivas.



En la creación de estos espacios se visualizaron dinámicas laborales más orgánicas y menos convencionales, en armonía con el efectivo trabajo en equipo. A este fin se aplicó el formato Open Spaces, sin divisiones con paredes ni tabiquería, para que predominen áreas abiertas en pro de experiencias colaborativas y sinergias entre las personas que allí trabajan.

Además, hay énfasis en el empleo de luz natural, para crear mayor confort con este recurso y evitar el consumo eléctrico innecesario. Se suma la dotación de tecnología de última generación que, a todas luces, favorece la productividad y la fluidez en los procesos.



Tal es la calidad del ambiente laboral de esta oficina que en función de indicadores de satisfacción calificada por los empleados (confianza en la empresa y los líderes, ambiente de trabajo y sentido de pertenencia) este año ha comenzado a participar del programa Great Place to Work, al superar la puntuación requerida.







