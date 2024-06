Casa Brugal, representante exclusivo de Hennessy en el país, celebró el “Día del Cognac” con la presentación de la campaña “Made for More”, que resalta la versatilidad de esta bebida para crear cócteles excepcionales.



“Made for More es un homenaje a aquellos que se atreven a mezclar lo clásico con lo contemporáneo, que ven los cocteles no solo como bebidas, sino como expresiones artísticas de la pasión y la originalidad”, expresó Katherine García, gerente de la marca. Además, dijo que esta celebración al arte de la coctelería resalta cómo Hennessy aporta sabor, profundidad y complejidad a las bebidas e introduce una nueva perspectiva fresca y vibrante de la marca.



De acuerdo con la ejecutiva, la llegada de esta campaña al país destaca el compromiso del cognac de conectar con consumidores de nuevas generaciones y celebrar historias de superación y éxito que resuenan en todo el mundo.



Esta propuesta viene acompañada de cinco cortometrajes rodados por el director Andreas Nilssonque, protagonizados por los actores Damson Idris y Teyana Taylor, en los que se muestra cómo Hennessy transforma cócteles clásicos como margaritas y mojitos en los que captura la esencia de la marca.