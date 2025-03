Capitán Avispa es la primera película dominicana nominada a Premios Platino. Antes, en 12 años, solo 3 actrices, por tres obras distintas

Entre las películas animadas nominadas a Premios Platino este año, Capitán Avispa es una producción en solitario. Las demás son coproducciones.



Al fin, una película dominicana es nominada a los Premios Platino: Capitán Avispa. En 12 años cuatro nominaciones es demasiado poco, sobre todo en una cinematografía pujante. Y no es que Capitán Avispa la tenga fácil, pues va en competencia con otras películas animadas de gran calidad. Pero una desventaja lleva: la mayoría son coproducciones con España, que siempre premia a los suyos, y raramente alguno donde no haya metido la mano.



Antes solo tres actrices habían sido nominadas a lo largo de 12 años. A saber, Nashla Bogaert por su protagónico en Quién manda (2013) de Ronni Castillo. La segunda -aunque no es dominicana, pero la película sí- Geraldine Chaplin, por su protagónico en Dólares de arena (2014), de Laura Amelia Guzmán e Ignacio Cárdenas, una coproducción de República Dominicana, Argentina y México. Y la tercera, Magnolia Cruz por su protagónico en Carajita (2021) coproducción RD Argentina, dirigida por Ulises Porra y Silvia Schnicer.



De hecho, Capitán Avispa es la única obra nominada que representa a un solo país, en largometrajes animados. El codirector del filme, Jean Guerra, respondió amablemente a tres preguntas. Estas son sus respuestas.

Imagino que tú, y sobre todo tu papá y toda la familia deben estar contentos. Saben que es la primera vez que una película dominicana es nominada a Premios Platino. ¿Qué dices tú? Qué dijo Juan Luis?

Es un gran honor y un momento histórico para el cine dominicano. Mi familia y yo estamos inmensamente orgullosos. Esta nominación no solo es un reconocimiento a nuestro trabajo, sino también un impulso para el cine en nuestro país. Mi padre ha estado muy emocionado y ha expresado su apoyo constante; es un gran momento para todos nosotros.”

¿Cómo evalúan la bienvenida del público dominicano?

La respuesta del público ha sido increíble. Ver a la gente disfrutar de ‘Capitán Avispa’ en las salas de cine es una recompensa maravillosa. Hasta ahora, hemos tenido una gran acogida en República Dominicana, pero también hemos recibido comentarios positivos en algunos festivales internacionales, donde ha resonado especialmente bien.

Cuáles fueron los desafíos en la realización de la película?

Uno de los mayores retos fue reunir el equipo correcto y asegurarnos de que todos estuvieran alineados con la visión de la película. La animación requiere una colaboración estrecha y muchas horas de trabajo meticuloso. También enfrentamos desafíos técnicos, pero cada obstáculo nos ayudó a crecer y mejorar nuestro producto final.

Se sabe lo obsesivo que es Juan Luis con su música. ¿Cuán exigente fue con el proceso del animado?

Mi padre es conocido por su dedicación y pasión por la música, lo que se traduce en un enfoque meticuloso hacia el proceso creativo. Durante la producción del animado, su exigencia se reflejó en cada detalle, desde la selección de la música hasta la sincronización con la animación. Hubo muchas revisiones y ajustes para asegurarnos de que todo estuviera alineado con su visión artística.

¿Cuánto tiempo duró entre la idea y su realización total?

Desde el surgimiento de la idea hasta la finalización del proyecto, el proceso tomó aproximadamente 6 años. La planificación inicial fue crucial, y cada etapa del desarrollo requirió tiempo y esfuerzo por parte de todos los involucrados.

Crees que se compensa la satisfacción del producto terminado con el esfuerzo realizado?

Sin duda, la satisfacción del producto terminado compensa el esfuerzo realizado. Ver cómo la visión de mi padre cobra vida a través de la animación es gratificante y hace que todo el trabajo valga la pena. La conexión emocional que se logra con el público es un testimonio del compromiso y la dedicación de todo el equipo.

Juan Luis Guerra en un afiche de Capitán Avispa.

Nominaciones en Largo de animación

Este largometraje dirigido por Juan Gabriel Guerra y Jonathan Meléndez, compite en el mismo renglón junto al Arca de Noé de Sergio Machado, Alois di Leo (Brasil-India); Dalia y el libro rojo de David Bisbano, (Argentina-España-Perú-Brasil-Ecuador-Colombia); Guardiana de Dragones – Dragonkeeper de Salvador Simó Busom y Jianping Li, (España-China) y Mariposas Negras de David Baute, (España-Panamá).

La nominación

Esta nominación no solo es un reconocimiento a nuestro trabajo, sino también un impulso para el cine en nuestro país”.

La animación

La animación requiere una colaboración estrecha y muchas horas de trabajo meticuloso”