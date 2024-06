Los mensajes de apoyo para Don Omar ante diagnóstico de cáncer

Luego de que el exponente urbano Don Omar compartiera con sus millones de seguidores que padece de cáncer, han sido múltiples las figuras que se han solidarizado con el puertorriqueño en este momento de su vida.

“Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. #fuckcancer”, fue lo que escribió el exponente urbano en una publicación de la red social Instagram.

De inmediato, múltiples figuras del espectáculo y compañeros que han estado a lo largo de la carrera de William Omar Landrón, le enviaron mensajes de apoyo.

Los mensajes para Don Omar

Entre estos se encuentran la merenguera Olga Tañón, el productor Francisco “Paco” López, el locutor Enrique Santos, el analista político Jay Fonseca, el productor Alcover, entre otros.

La merenguera Olga Tañón escribió: “Mi niño lindo, tú eres un guerrero de miles de batallas y le ganarás a esta también por supuesto”.

Mientras que Paco López escribió: “Esa es la actitud, la mente controla el cuerpo. Mucha fe y pa’lante con todo el proceso, bendiciones. Orando por ti”.

Por su parte, el locutor Enrique Santos publicó el siguiente mensaje: “Mucha fuerza mi hermanito. Praying for you my brother. Un fuerte abrazo William.”

Al igual que Jay Fonseca quien comentó: “Esa es la actitud. A pelear hasta ganar”.

Don Omar se encuentra en medio de su gira de regreso a los escenarios por los Estados Unidos. A través de sus plataformas había anunciado que tendría nuevas fechas en varias ciudades a partir del mes de agosto y septiembre. Entre estas se encuentran Oakland y Sacramento en California. Seattle en el estado de Washington, Portland en Oregon, Austin en Texas, Los Ángeles en California, entre otras ciudades. La gira continuaría por el este de los Estados Unidos hasta culminar en Belmont Park en Nueva York.