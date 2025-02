Según Eusebio, el proceso ha sido lento; avanzaría más rápido si las empresas fueran más conscientes

Quien conoce a Gisela Eusebio sabe que es defensora de los derechos de las personas con discapacidad, y que está comprometida con la creación de oportunidades laborales para esta población. A través de su Fundación Gissell Eusebio y el programa Coaching para más Capacitados, ha logrado un impacto significativo, que beneficia a más de 5,000 familias y establece un modelo de empleabilidad centrado en la inclusión. Desde el 2023, la fundación tiene el primer y único Centro de Reclutamiento y Selección exclusivamente para personas con discapacidad, un avance que refleja su dedicación hacia un cambio estructural en el ámbito laboral.



“Nosotros seguimos trabajado por la empleabilidad de la población con discapacidad”, afirmó, al destacar la importancia de preparar a los candidatos y a las empresas para el mundo laboral.



¿Qué estrategias está implementando la Fundación Gisell Eusebio para superar los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad en el acceso al empleo?

En el 2023 ganamos un concurso promocionado por la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos al presentar el proyecto para crear un centro de reclutamiento y selección exclusivamente para personas con discapacidad. En este centro, seguimos trabajando con la población con discapacidad visual, motora y auditiva a través del programa Coaching para más Capacitados, que ya tiene 10 años. Éste brinda asistencia y preparación para la empleabilidad desde cómo crear un currículum atractivo, prepararse para entrevistas por competencias y evaluaciones psicológicas para validar sus competencias; también se les entrena sobre imagen profesional y sobre ajustes razonables para que conozcan qué requieren para hacer su trabajo de manera exitosa y lo puedan solicitar a las empresas.



A raíz de esta preparación, ¿cuántos de los participantes del programa han logrado posicionar en empresas?

El año pasado posicionamos alrededor de 22 personas con discapacidad en diferentes empresas, que para mí es un número pequeño porque la ambición y la perspectiva que uno tiene es de colocar a cientos de personas. Es un hito por los obtáculos que todavía existen en nuestra sociedad por el tema y el desconocimiento de las empresas con respectos de cómo hacerlo, por eso, para nosotros es un gran logro el posicionar personas que son tratadas por sus competencias.



¿Cómo ha sido el proceso?

Ha sido un proceso lento; avanzaríamos más en la medida en que las empresas sean más conscientes. Por eso, nosotros tenemos un programa que impartimos de cómo transformar una empresa en inclusiva. Se les va diciendo el paso a paso para que esa contratación sea sostenible, con la creación de un comité de inclusión, política inclusiva, accesibilidad, para que cuando la población con discapacidad llegue a su puesto de trabajo, pues sea un ganar, ganar, y no un obstáculo.



¿Qué considera que deben tener en cuenta las empresas para implementar una política de inclusión de manera efectiva y sostenible?

Para mí, es fundamental que las empresas entiendan que no se trata solo de cumplir la ley 5-13 sobre cuota de contratación del 2 % en el sector privado o el 5 % en el Estado. Deben embarcarse en un proceso consciente de transformación educativa que garantice la sostenibilidad en el tiempo. Al hacerlo, no solo se benefician cumpliendo con la ley, sino que también experimentan mejoras significativas en su marca, el clima laboral y la lealtad de los clientes. Las empresas inclusivas son valoradas por su compromiso con la no discriminación y la diversidad, lo que se traduce en un aumento en las ventas y un fortalecimiento de sus relaciones.

Dificultad

El cambio de perspectiva de la población dominicana con respecto a la discapacidad es lo más difícil”.

Derecho

Es fundamental que las personas con discapacidad sean vistas como entes de derecho”.