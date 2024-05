En nuestro país aproximadamente el 30 % de la población padece de hipertensión arterial (HTA) y de este, un 60 % lleva tratamiento médico

La elevación de los niveles tensionales es el principal factor de riesgo de enfermedad global. En nuestro país aproximadamente el 30 % de la población padece de hipertensión arterial (HTA) y de este, un 60 % lleva tratamiento médico, manifestó la doctora Yésica Onaney Gómez. “Es por esto que la hipertensión representa un desafío significativo para República Dominicana, y en la Clínica Cristiana de Salud Integral estamos comprometidos a concientizar a la población sobre la importancia del control de la presión arterial y la adopción de hábitos de vida saludables”, explicó.



Desde los más leves a los más severos, ¿qué tanto daño puede causar?

La hipertensión generalmente es una enfermedad silenciosa que en sus inicios no suele presentar síntomas, pero una vez establecida puede causar una amplia gama de daños, desde síntomas leves hasta consecuencias graves como ataques cardíacos, enfermedad renal, accidentes cerebrovasculares, retinopatía y disfunción sexual en hombres. Por lo tanto, enfatizamos la importancia de la detección temprana y el tratamiento adecuado para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.



¿Es una enfermedad en aumento o controlada en el país?

La hipertensión es una enfermedad que está en aumento en República Dominicana. A pesar de los esfuerzos por concientizar a la población sobre la importancia del control de la presión arterial y la adopción de hábitos de vida saludables, como una dieta equilibrada y la actividad física regular, la prevalencia sigue aumentando. Factores como la dieta poco saludable, el sedentarismo y el estrés contribuyen al crecimiento de esta enfermedad. Si bien la conciencia sobre la hipertensión ha aumentado, aún queda mucho trabajo por hacer para controlar eficazmente esta enfermedad y reducir su impacto en la población.



¿Cuáles factores juegan un papel fundamental en su desarrollo?

Varios factores desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la hipertensión. Entre ellos se incluyen la predisposición genética, la dieta poco saludable rica en sodio y grasas saturadas, el sobrepeso y la obesidad, la falta de actividad física, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, el estrés crónico y algunas condiciones médicas subyacentes, como la diabetes y la enfermedad renal. Estos factores pueden contribuir al aumento de la presión arterial y al desarrollo de la hipertensión, tanto de manera individual como en combinación. Es importante abordar estos factores de riesgo para prevenirla y controlarla.



¿Cuáles son los síntomas más asociados?

La hipertensión generalmente se desarrolla de manera silenciosa y gradual a lo largo del tiempo. En sus etapas iniciales, es posible que una persona no experimente síntomas evidentes, lo que hace que sea fácil pasar por alto el problema. Con el tiempo, a medida que la presión arterial aumenta, pueden surgir síntomas como dolores de cabeza persistentes, mareos, visión borrosa, fatiga, dificultad para respirar y palpitaciones.



Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchos de estos síntomas también pueden ser atribuidos a otras condiciones de salud, lo que puede dificultar el diagnóstico temprano de la hipertensión. Por esta razón, es crucial realizar controles regulares de la presión arterial, incluso si no se experimentan síntomas aparentes. La detección temprana y el tratamiento adecuado son fundamentales para prevenir complicaciones graves asociadas con la hipertensión, como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y daño renal.