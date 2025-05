Cap Cana. El complejo hotelero se convierte en la primera propiedad en República Dominicana en figurar entre los mejores hoteles del mundo y del Caribe, haciendo historia en la hotelería dominicana.



Al marcar un hito en la historia de la hotelería del país, el complejo hotelero Hyatt Zilara Cap Cana, ha sido galardonado en seis categorías de los ‘TripAdvisor Top Awards 2025’ y Travelers’ Choice Best of the Best, lo que lo convierte en la primera propiedad en República Dominicana que figura entre los mejores hoteles del mundo y del Caribe.



Dentro de las posiciones ‘Top’ en el Caribe, el hotel fue reconocido como no.1 Luxury Caribe; no.1 All-Inclusive Caribe y no. 2 en Top Hotels Caribe, que incluye todas las categorías. En las posiciones ‘Top’ a nivel mundial, Hyatt Zilara ganó en la posición no.5 de Hoteles Todo Incluido, no.7 Top Hoteles y no.21 en Hoteles de Lujo del mundo.