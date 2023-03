Aunque ha sido muy desprestigiada, la visión hacia esta disciplina sigue cambiando y gana más adeptos

El fisicoculturismo no siempre se ha visto con buenos ojos. Antes era muy conocido como una actividad “underground” para exhibir el físico y en la que se recurría a sustancias prohibidas para acelerar la transformación del cuerpo, práctica que lo desprestigió ante el mundo, así lo asegura el entrenador fitness Dan Gómez. Pero, desde hace años, sostiene que el concepto hacia este deporte ha cambiado, porque con el tiempo, la tecnología y la educación, ha revolucionado en muchos aspectos.



“Hoy en día tenemos un fisicoculturismo diferente; más protegido y basado en la ciencia. Así como más conectado a la salud y a otras ramas como las cirugías plásticas y a tratamientos estéticos de una forma integral”, expresa Dan, quien trae al país la competencia Legacy Championship a realizarse el 18 de marzo en Sambil.



Para Dan esta actividad física ha pasado de ser un fitness “underground” de malas prácticas a ser un fitness de gente preparada. “Soy ingeniero civil con muchos años de práctica y profesión; y trascendí al fisicoculturismo porque vi la posibilidad de agregar valor, de cambiar, de trascender. Hoy tengo 12 años en este proceso”, manifiesta.



Preparación



En cuanto a la preparación, dice que depende de cada persona. “Hay quienes necesitan años de preparación; que necesitan pasar por procesos cíclicos. Por ejemplo, un ciclo de fortalecimiento, de hipertrofia y de acondicionamiento”, señala el experto.



Asegura:“Una persona como yo, con casi 18 años entrenando, puede hacerlo en tres meses de manera gradual, suave y sostenible. Pero un principiante va a requerir de un año a tres años, eso depende desde dónde esté partiendo. Además, una persona que nunca haya ido al gimnasio va a necesitar hasta cuatro años, según su genética y de su disciplina”, resalta el también especialista en nutrición.

El entrenador Dan Gómez.

El atleta versus un proceso saludable



En una competencia, sostiene Gómez, hay indicadores que te van a dejar ver cuándo una persona ha hecho un proceso saludable. Los indicadores más dominantes son: la piel, el pelo, la cara y el pecho de los hombres. “Una piel deshidratada va a exhibir un proceso no muy saludable. Los músculos cuando se ven vacíos, planos y que no son capaces de verse llenos y redondos son indicadores de que no se hizo un proceso completo. En los hombres se ve particularmente en su pecho”. Asimismo, subraya que en caso de sobrepasar las condiciones de salud se sanciona al atleta en la competición, explica Dan.



Entrenamiento



Cada entrenamiento se ajusta al nivel de estrés y estilo de vida de cada persona. Algo que debe entender un competidor es: si será atleta o sólo un aficionado. “No es lo mismo un atleta que hace carrera para llegar a los más altos niveles, que un aficionado que sólo lo hace para divertirse”, aclara Dan.



Como ejemplo pone el béisbol. “El que es pelotero en Grandes Ligas lo es 24/7. Esto quiere decir que debe entrenarse hasta tres veces en un día porque es lo único que hace. Pero el amateur que es alguien que trabaja, estudia y tiene responsabilidades, no puede entrenar como un atleta”, indica Dan.



Para el entrenamiento, hay que tener un profesional que conozca y entienda del fisicoculturismo y su estilo de vida para poder ajustar la necesidad a cada persona. Así como una dieta saludable.

¿Cuándo se agrega valor a través del fitness?

Esto sucede, según Dan, cuando promueves buenos hábitos, conocimientos reales y la movilidad del cuerpo. Todo eso se traduce en salud, destaca.