Las compañías apuestan por certificaciones en liderazgo y coaching por su impacto positivo en el rendimiento

El coaching y el liderazgo son dos conceptos que juegan un papel fundamental en el desarrollo y éxito de las empresas. En el contexto empresarial, el coaching se utiliza para desarrollar tanto a líderes como a colaboradores, y ayudarles a identificar sus metas, superar obstáculos y mejorar su rendimiento.



Por otro lado, el liderazgo en las empresas se refiere a la capacidad de influir en otros para alcanzar metas comunes. Los líderes que integran el coaching en su estilo de gestión tienden a ser más empáticos y comprensivos, lo que les permite construir relaciones de confianza y lealtad con sus colaboradores.

El mundo empresarial ha estado marcado por la incertidumbre y la transformación digital, en este contexto el liderazgo y el coaching emergen como pilares fundamentales para garantizar el éxito organizacional. En el país, cada vez más empresas y profesionales están apostando por certificaciones en estas áreas, conscientes de su impacto positivo en el rendimiento y la sostenibilidad empresarial.



“La capacidad de desafiar el statu quo y anticipar el futuro es esencial para los líderes del mañana. En el país, donde las dinámicas del mercado son altamente cambiantes, los líderes deben ser proactivos y adaptables. Esto no solo implica tener una visión estratégica, sino también ser capaces de identificar oportunidades en medio de la incertidumbre, para convertirse en faroles que iluminan el camino del capital humano”, destaca el Dr. Eduardo Atencio Bravo, director de Desarrollo Profesional y Profesor de Broward International University-BIU, perteneciente a Planeta Formación y Universidades.



El coaching para las empresas



El coaching ejecutivo se ha consolidado como una herramienta poderosa para desarrollar competencias clave en los líderes. Según el MBA con Concentración en Coaching Directivo y Liderazgo de BIU, “las empresas que adoptan prácticas de coaching innovadoras han reportado mejoras significativas en productividad y compromiso del capital humano. Este enfoque no solo fortalece la cultura organizacional, sino que también mejora la capacidad de las empresas para adaptarse a los cambios del mercado”.

El desarrollo del liderazgo y el coaching directivo son cruciales para que las empresas dominicanas compitan en un mercado global.



“La inversión en liderazgo y coaching no solo prepara a las empresas para enfrentar desafíos futuros, sino que también las posiciona como actores clave en el escenario internacional. En un entorno empresarial cada vez más complejo, estas competencias son esenciales para fomentar la innovación, la agilidad organizacional y el desarrollo sostenible”, concluye Atencio Bravo.

Tendencias globales que impactan a RD

De acuerdo con un estudio de PwC, el 94 % de los líderes empresariales considera que una “visión disruptiva” será la habilidad de liderazgo más crítica para 2025 y según la revista Harvard Business Review, entre el 25 % y 40 % de las grandes corporaciones a nivel global utilizan servicios de consultoría empresarial para desarrollar las capacidades de sus gerentes y ejecutivos. Por otro lado, el uso de la IA en el sector también comienza a incrementarse, a través del uso de la automatización y agentes basados en IA no solo optimizan procesos, sino que también fortalecen la toma de decisiones fundamentadas en análisis avanzados de datos.



“El liderazgo en la era digital requiere un enfoque dual: aprovechar las herramientas tecnológicas para optimizar procesos y, al mismo tiempo, desarrollar habilidades interpersonales como la empatía y la resiliencia. Esto es particularmente relevante en el país, donde las empresas enfrentan desafíos que demandan un liderazgo humano y ético”, subraya Atencio Bravo.