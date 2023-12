La música desempeña un papel significativo durante la Navidad y contribuye en gran medida a la experiencia festiva. En República Dominicana, al igual que en muchos otros lugares, la Navidad es una celebración llena de alegría y tradiciones.

Las canciones tradicionales y los villancicos a menudo transmiten un espíritu cálido y acogedor que ayuda a crear un ambiente especial durante las celebraciones.

A continuación las canciones más populares en esta época tan familiar del año.

Volvio Juanita- Milly, Jocelyn y Los Vecinos

«Volvío Juanita» es una canción del álbum «Tres Voces» lanzado en 1984, interpretada por el grupo dominicano Milly, Jocelyn y Los Vecinos. Este grupo, liderado por Milly Quezada y Jocelyn Arias, es conocido por su contribución a la música merengue y sus éxitos en la escena musical dominicana y latinoamericana.

«Volvío Juanita» es una canción animada y pegajosa que forma parte del repertorio tradicional del merengue. La letra cuenta la historia de Juanita, una mujer que ha regresado, y la canción está impregnada del ritmo y la alegría característicos del merengue. Este género musical es conocido por sus melodías contagiosas y ritmos animados, lo que lo convierte en una opción popular para celebraciones y eventos festivos.

Qué caliente estoy – Bonny Cepeda

«Que Caliente Estoy» es una canción interpretada por Bonny Cepeda, un destacado músico y cantante dominicano, conocido por sus contribuciones al género de la música tropical, especialmente al merengue. La canción es reconocida por su ritmo animado y pegajoso, típico del merengue, que invita al baile y la celebración.

La Juma- Conjunto Quisqueya

«La Juma» es una canción del Conjunto Quisqueya que fue lanzada en la década de 1970. El Conjunto Quisqueya, formado en 1970, ha sido una parte fundamental de la escena musical.

Conjunto Quisqueya – Bebo hoy, bebo mañana

Bebo hoy, bebo mañana», interpretada por el Conjunto Quisqueya.

Toño Rosario – Navidad para el Pueblo

El Pavo Y El Burro- Los Hijos Del Rey

El Pavo y El Burro» de Los Hijos Del Rey fue lanzada en la década de los 90 como parte de su álbum «Bonito y sabroso» La canción es conocida por su ritmo alegre y pegajoso, características típicas del merengue, un género musical muy popular en la música caribeña y latinoamericana.

En estas navidades- Los Hermanos Rosario

Los Hermanos Rosario es una de las agrupaciones de merengue emblemáticas de la República Dominicana fundada en 1976.

«Feliz Navidad»

«Feliz Navidad» es una canción escrita por el cantautor y músico puertorriqueño-estadounidense José Feliciano. Fue publicado en el año 1970 en el long-play José Feliciano, álbum que sería renombrado en el año 2022 por BMG como Feliz Navidad.

«La Navidad»: Esta canción es un clásico navideño en la República Dominicana. Ventura captura la alegría y la esencia festiva de la temporada en esta pegajosa canción.

«A Gozar, A Gozar»: Aunque no es exclusivamente una canción de Navidad, «A Gozar, A Gozar» es una mezcla festiva que se ha convertido en un clásico y sigue siendo apreciada por su energía festiva y su capacidad para animar a la gente a divertirse.

«La Parranda de Navidad»: En esta canción, Johnny Ventura celebra la tradición de la parranda, una especie de serenata festiva.

Esta canción festiva celebra las tradiciones y la alegría de las festividades navideñas en el estilo característico de Johnny Ventura. El merengue, con su ritmo contagioso y festivo, se presta perfectamente para expresar la energía y la felicidad asociadas con la temporada navideña.

Salsa pa’ tu lechón

«Salsa pa’ tu lechón» es una conocida canción de Navidad interpretada Johnny Ventura. Esta canción se ha convertido en un clásico durante la temporada navideña en la música latina.

Esta Noche Amanecemos- Milly, Jocelyn y los Vecinos

«Esta Noche Amanecemos» es una canción interpretada por el grupo dominicano Milly, Jocelyn y Los Vecinos. Este grupo está liderado por Milly Quezada y Jocelyn Arias.

Amaneciendo- Fenando Villalona

Villancicos

«A Belén Pastores»: Este es un villancico tradicional que celebra el nacimiento de Jesús en Belén. Es interpretado en diferentes estilos y ha sido versionado por varios artistas dominicanos.

«Noche de Paz»: La versión en español del conocido «Silent Night» es muy popular en República Dominicana. Esta canción tiende a resonar en iglesias y celebraciones navideñas.

«El Burrito de Belén»: Esta es otra canción tradicional que cuenta la historia del burrito que lleva a José y María a Belén. Es alegre y muy apropiada para las festividades navideñas. «El burrito sabanero» es un aguinaldo venezolano creado por el artista y compositor Hugo Blanco Manzo para la temporada navideña de 1972. Fue grabada primero por el folclorista venezolano Simón Díaz, incluida en su disco «Las Gaitas de Simón» donde es acompañado por la Coral Infantil de Venezuela

Alegre Vengo – Felix Del Rosario

All I Want for Christmas Is You-Mariah Carey

«All I Want for Christmas Is You» es una canción icónica de Navidad interpretada por Mariah Carey. Fue lanzada en 1994 como parte de su álbum «Merry Christmas».

Estas son solo algunas de las canciones que contribuyen a crear el ambiente festivo y alegre durante la Navidad en República Dominicana. La música, llena de ritmos tropicales y letras con mensajes navideños, es una parte fundamental de las celebraciones en este hermoso país.