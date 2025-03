Sean o no del gusto popular, los urbanos le dan el toque más atrevido a la alfombra roja de los Premios Soberano

Desde hace unos años nos hemos dado cuenta de que muchos hombres ya no se limitan a lucir el clásico traje de gala al pasear por la alfombra roja; en su lugar, están dispuestos a explorar opciones más creativas, aunque estas no siempre sean del agrado del público. En este artículo, nuestro objetivo es valorar la diversidad y la creatividad en la elección de sus trajes. Desde las opciones más simples y elegantes, que reflejan un sentido clásico del estilo, hasta los looks más atrevidos y originales.



La alfombra roja de los Premios Soberano siempre acoge una diversidad de gustos. Y como dicen por ahí, “para los gustos los colores”. Por ejemplo, entre los géneros musicales, los urbanos y los bachateros se destacaron como los más arriesgados en sus elecciones de vestuario. Éstos no le temen a experimentar con capas, encajes de colores vibrantes, patrones llamativos y cortes innovadores; así lo apreciamos en la gala. Por otro lado, como cada año, los merengueros y algunos presentadores de televisión fueron más conservadores en sus elecciones, optaron por trajes de gala y que siguieron una línea clásica.



Les pongo algunos ejemplos. Entre los más atrevidos de la noche se encontraban los artistas urbanos Lomiiel, que se presentó con un traje negro, con aire diferente, y Chimbala, con un traje de estampado y brillo. En esa misma línea, Jay One lució un outfit rojo de encajes y una capa en los brazos. Los tres urbanos jugaron con estilos que se alejaban de lo convencional.



El actor Marko y el cantante de salsa José Alberto “El Canario”, fueron dos de las figuras que optaron por un estilo más relajado en su vestimenta durante el evento. Confesaron que decidieron recurrir a su armario personal, y eligieron atuendos que reflejan su personalidad sin la necesidad de una producción excesiva.



Otros que se destacaron por su estilo y elegancia fueron el diputado Bray Vargas, el actor Enrique Quailey, el comunicador Joel López, y los artistas El Blachy, Jochy Santos, Manny Cruz, Jandy Ventura, Alejandro Fernández y Chiquito Team Band.

Más que el negro y el azul



La elección del negro y el azul figura entre los favoritos de muchos hombres al momento de vestirse para una gala, resaltan la tendencia hacia la simplicidad y la elegancia en la moda masculina contemporánea.

Más allá de estos tonos el diputado Bray Vargas apostó al rojo que transmite carácter. Mientras que el actor Enrique Quailey prefirió un look totalmente blanco. Las estrellas exhibieron cortes modernos en sus trajes. Esto figura entre los detalles que también hicieron la diferencia.



Aunque las mujeres son las más esperadas en la alfombra roja y las que más acaparan las cámaras durante la pasarela, los hombres también hacen sus esfuerzos y logran el objetivo. Para ti, ¿quién lució mejor?