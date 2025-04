Es una apasionada de la moda y del maquillaje, por lo que en su carrera fusiona lo mejor de los dos mundos

Santiago, RD.- El amor por el arte recorre las venas de Alaisha Saint-Hilaire, una joven diseñadora y maquillista que se distingue no solo por su talento artístico, sino por la pasión y entrega que brinda en cada proyecto.



Desde muy pequeña sus padres le inculcaron el arte y le apoyaron a perseguirlo, en conjunto con personas esenciales que la han ayudado a crecer y a entender el negocio.



El colorido de la celebración del Carnaval de Santiago también fue una gran fuente de inspiración, gracias a este Alaisha decidió crear su propio emprendimiento con ambas carreras, en las que constantemente estudia a su competencia, analiza lo que está en tendencia y se enfoca en desarrollar un estilo personal único con la realización de creaciones vibrantes.



“Lo mejor es poder fusionar ambas carreras para crear producciones editoriales en otro nivel y que yo como artista pueda completar una misma idea con una sola secuencia de creación”, destacó.



En el ámbito del maquillaje, ha logrado especializarse desde los más sencillos hasta los más elaborados.



En cuanto al diseño de moda, actualmente plasma colecciones de temporada con su sello particular que presenta en desfiles locales, los cuales también están disponibles para su venta.



Futuros proyectos



Los retos son solo un motor para Alaisha, dentro de los planos a futuro contempla una nueva colección de ropa inspirada en muchos colores. Mientras que para el mundo del maquillaje se encuentra preparando una publicidad para una “pequeña sorpresa”.



“Siento que he tenido una buena respuesta del público, pero aún falta trabajar más para tener una comunidad de personas que les guste mi contenido y mis trabajos”, enfatizó.



Desde su punto de vista, Alaisha considera que República Dominicana se posicionará entre uno de los países con gente más talentosa y exitosa.



“Solo hay que darnos ese empujoncito, porque hoy en día los jóvenes están demostrando talentos excepcionales en el mundo de la moda”, puntualizó.



Para aquellos jóvenes que al igual que ella, en su momento, tienen miedo de emprender, les exhorta a mantenerse positivos ya accionar pese a las adversidades.



“Yo tuve miedo de emprender, antes me sentí asustada de no tener los 15 y 30 el dinero exacto en mi mano, de no saber si podría pagar la renta. Hay que utilizar ese miedo para que sea un motor de positivismo y comprender que trabajaré tanto para que el dinero de la renta sea un por ciento de todo el dinero que llegará”, agregó con determinación.

Las dificultades que enfrentó

“Lo más difícil de emprender es no abandonar el proyecto cuando todo se está poniendo complicado y seguir aferrándose a los sueños. Al menos en estos tiempos llevar un negocio es un poco más versátil por la ayuda de las redes sociales y el alcance”, señaló. A esto se le suma el tiempo que debe invertirse en los proyectos para que crezcan. “Siendo sincera muchas veces debo desconectarme completamente para poder tener un momento personal, cuando persigues un sueño el tiempo personal es poco, siempre piensas de la manera en la que tu proyecto once un poco más”, explicó la emprendedora de tan solo 20 años.