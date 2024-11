Esta colección de novias reescribe las reglas de la moda nupcial tradicional

La diseñadora Arelis Mojena, creadora de la marca Akeliz By Arelis Mojena dejó una huella imborrable en el Puerto Plata Bridal 2024 al presentar una colección de novias que reescribió las reglas de la moda nupcial tradicional.



En esta ocasión, Mojena apostó por una paleta de colores inesperada, en el que incluyó el rojo y el negro en una propuesta que fusiona autenticidad, modernidad y arraigo cultural.



“En mis creaciones se refleja a la mujer fiel a su espíritu, cuidando cada detalle para ofrecer un diseño único que conecte con su esencia”, comentó la diseñadora, cuya colección fue uno de los momentos más destacados del evento, celebrado en el Gran Ventana Hotel & Resort.



El Puerto Plata Bridal 2024, bajo la dirección de Aneury Pilar, presidente de Brief Empresas reunió a líderes del turismo de romance y profesionales de la industria nupcial en un esfuerzo por posicionar a la Costa Norte como destino de bodas de excelencia en el Caribe.



De la tradición al diseño exclusivo Oriunda de Puerto Plata, Arelis Mojena encontró en su familia su mayor inspiración. Desde su infancia las manos artesanas de su padre, especializado en el trabajo con ámbar y larimar, marcaron su camino en el mundo del diseño.



Hoy, estas piedras preciosas, características de la República Dominicana son el alma de las piezas que crea en Akeliz, su firma de joyería y de moda.



“Trabajar con mis hermanos es una forma de rendir homenaje al legado de nuestro padre. A través de nuestras piezas no solo ofrecemos belleza, sino también una historia de amor por la artesanía y los valores familiares como lealtad y unión”, explicó Mojena.



Con un enfoque en la autenticidad y la comodidad, Akeliz se ha consolidado como una marca que no solo diseña moda, sino que cuenta historias.



Su línea incluye piezas elaboradas a mano con ámbar y larimar, combinando elegancia y originalidad para realzar la belleza natural de la mujer dominicana.