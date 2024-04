La promoción de una salud equitativa es un compromiso que trasciende fronteras y demanda la colaboración de todos los sectores de la sociedad

El lema del Día Mundial de la Salud 2024, “Mi salud, mi derecho”, encapsula la lucha por garantizar el acceso universal a una gama completa de servicios esenciales, desde atención médica hasta educación, información, agua potable, aire limpio, alimentación adecuada, vivienda de calidad y condiciones laborales y ambientales justas.



Según Mercer Marsh Beneficios, líder en el corretaje de seguros y consultoría de beneficios para empleados y un negocio de Marsh McLennan, el acceso a la salud de millones de personas está cada vez más amenazado por todo el mundo. Las enfermedades, los desastres y los conflictos están afectando directamente la salud tanto física como mental de muchas personas, además la crisis climática y la contaminación del aire también contribuyen a este panorama.



En el marco del Día Mundial de la Salud (7 de abril) y el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo (28 de abril) la consultora reconoce que muchos países y organizaciones tienen la salud como un derecho humano, pero aún hay trabajo por realizar principalmente de cara a coberturas y servicios de salud para incrementar la población mundial que tiene acceso a servicios esenciales.



¿Qué se debe priorizar?



Según el reporte de Riesgos de Personas 2022 de Mercer Marsh Beneficios, las organizaciones de Latinoamérica deben priorizar la gestión de los riesgos de la fuerza laboral, la resiliencia empresarial y los problemas ambientales y sociales, ya que son los principales riesgos relacionados con las personas en la región, por ejemplo, los eventos catastróficos de la vida personal fueron mencionados por el 58 % de los encuestados, quienes coincidieron en que no cuentan con pólizas y programas de seguro efectivos para proteger a los empleados contra la pérdida de ingresos debido a eventos como discapacidad, brindar apoyo para la rehabilitación y el regreso al trabajo.



Por otro lado, luego de la pandemia de COVID-19, según el estudio Health On Demand lanzado en 2023 por Mercer Marsh Beneficios, más de la mitad de los empleados en Latinoamérica experimentaron estrés durante ese año, el 25 % reportó problemas de salud mental y el 20 % se encuentra en una peor situación económica o física.



Cuidar la salud de los empleados



Nelly Escotto, líder Workforce Health en Marsh República Dominicana en Mercer Marsh Beneficios, hizo hincapié en lo crucial que es cuidar la salud de los empleados y las comunidades donde operan las empresas. Escotto destacó que no hay nada más importante para una empresa que la salud de su personal.



“La pandemia enseñó a los empleadores la importancia de tener un impacto positivo en la salud y la capacidad de recuperación de los empleados. Por lo tanto, es fundamental integrar programas de salud y bienestar en la estrategia global de las organizaciones para garantizar un entorno laboral óptimo y un negocio sostenible. También debemos garantizar el acceso a la atención médica para personas con discapacidades diversas, asegurando una sociedad más inclusiva”, dijo Escotto.

Principales ejes para la atención médica

Mercer Marsh Beneficios destaca cuatro principales ejes para mejorar el impacto de la salud en las organizaciones. Estos incluyen proporcionar beneficios diversos y de valor, habilitar el acceso digital a la atención médica, implementar estrategias de bienestar integral y abordar las inequidades en la atención médica.



“Facilitar el acceso de los colaboradores a sus pólizas de seguros, citas médicas y otros servicios es una manera de integrar la oferta de valor que como compañías estamos ofreciendo a nuestro activo más preciado, la gente”, señaló Nelly Escotto, líder de la marca.



Así mismo, Patricia Pierre, líder Mercer Marsh Beneficios en Marsh República Dominicana, expresó que la promoción de una salud equitativa es un compromiso que trasciende fronteras y demanda la colaboración de todos los sectores de la sociedad. Garantizar un acceso justo y universal a la atención médica de calidad es esencial para construir comunidades saludables y prósperas, donde cada individuo tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.