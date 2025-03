(Décima cibaeña)

Ganó ya su premio Nobei

Aunque fuera nacionai

Se lo dio la Capitai

Me lo contó Trucupei

E la Era Abinadei

Con Carabina quedó

O eperando a Godot

En época Peledé

Pue le ofrecién Dedeté

Y una bomba molotov.

Ei Comandei recibió

Los honore de ecritoi

Se fue a Contansa en motoi

Y dijo que no lloró

Ni cebolla utilisó

Ai recibir su gran premio

No se opuso ningún gremio

Vive un nuevo amanecei

Con visa de antedeayei

Pa’ voivei a sei bohemio.