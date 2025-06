Melchor Contín permaneció 19 años en el cargo, en tanto que Criseyda Brea de González es la única alcaldesa. El actual se ha reelegido en tres períodos

Desde antes de la creación de la República, el 27 de febrero de 1844 hasta el 16 de agosto pasado, 142 aniversario de la Restauración, por la alcaldía de Hato Mayor han pasado más de setenta síndicos municipales o “alcaldes constitucionales”, como antiguamente eran denominados.



Don Pablo Pérez, primer síndico de Hato Mayor conforme a datos documentales extraídos del Archivo General de la Nación para realizar este reportaje, aparece en funciones de notario en acta escritural fechada el 6 de agosto de 1843. No sabemos si sólo él ocupó la sindicatura durante la terminación de la “Era Haitiana”.



Para entonces los ayuntamientos se denominaban “Consejos de Notables”. El presidente de la República era a la sazón Charles Herad-ainé.



Después de la Independencia Nacional, aparece como síndico el 18 de junio de ese mismo año Dámaso Contreras Griffié; el general Julián Polanco aparece como síndico el 1850, fue sustituido por Elías Camarena, que asume el puesto el 27 de febrero de 1851.



A Elías Camarena lo sustituyó Pablo Valdez, el 21 de junio de 1852; y fue reemplazado por Donato Bastardo el 12 de diciembre del mismo año; sólo duró en el cargo cinco meses y nueve días.



El 26 de octubre de 1853 asume la sindicatura nuevamente Elías Camarena, quien fue sustituido en julio de 1855 por el intelectual Francisco Albuerme López, quien permaneció un año y once meses en el cargo, fue desplazado el 6 de junio de 1857 por Sixto de Mota.



En 1859, el 21 de noviembre aparece firmando como síndico en actos notariales Andrés Mota Santana, quien permaneció hasta el 12 de marzo de 1861 y es sustituido por Valentín Mejía.



En 1865, el 6 de octubre entra como ejecutivo municipal Andrés Mota; los regidores eran Juan José Reyes, José Antonio Álvarez y Juan Bautista Acosta. Este fue el primer ayuntamiento cuyo personal es conocido; los precedentes no figuran con la lista de sus regidores.



Juan José Reyes es escogido síndico de la común el 16 de noviembre de 1866; lo sustituyó Eduardo Contín el 14 de enero de 1873, aparece junto a Pedro J. Brea (presidente de la Sala); Nicolás Varela, Juan Romero Sierra y Ceferino Piantini, Jacinto Marcano sustituyó a Juan José Reyes.



Para 1877, durante la guerra intestina que se denominó “Montonera”, aparece como síndico Juan Romero Sierra y fungían como regidores Federico Montaño (presidente de la Sala), Ramón Ramírez y Ramón María Gautreaux.

Ramón Castro aparece en los libros que aún se conservan en el Ayuntamiento Municipal como síndico en el año 1885; lo sustituyó Juan Bautista de Mota, a mediados del mismo año.

De 1893 a 1894 se desempeñó como síndico Félix María Polonio, que renunció al compromiso por causas o razones que se desconocen. Al renunciar Polonio fue designado Salomón Reyes, quien fue asesinado el 7 de septiembre de 1895.



Tras el asesinato del síndico Salomón Reyes, ascendió nuevamente Félix Polonio, quien permaneció en el cargo hasta la apertura del Siglo XX; en 1901 asume el doctor Lucas Rodríguez.



En enero de 1902 asume el cargo José Antonio Ramírez, quien fue sustituido a los tres meses por Abelardo Ramírez, sustituido a su vez por Emilio Romero (Panano) en mayo de 1903.



Ya para septiembre del mismo año entra Ciprián Alarcón, sustituido por Faustino Echavarría, José Antonio Ramírez sustituyó a Echavarría en diciembre de 1904, y permaneció en el cargo hasta 1906, cuando lo sustituye Juan Reyes.



Para enero de 1907 vuelve como síndico Faustino Echavarría, quien permaneció hasta 1908, cuando asume José A. Ruiz. Este a su vez fue sustituido en 1909 por José Antonio Ramírez, quien asume la sindicatura por segunda ocasión.



El cubano Jaime Rodríguez, distinguido munícipe propulsor del desarrollo industrial, social y cultural de Hato Mayor, y quien instaló la primera planta eléctrica, fue síndico de Hato Mayor en 1910 por varios meses.



En 1910 fueron síndicos además los progresistas munícipes Horacio María Núñez y José L. Oficial.

Bernabé Castillo tomó posesión como síndico el primero de enero de 1912, siendo sustituido para el mes de septiembres del mismo año por José Vélez Garcia.

Eloy Albuerme Mota ingresa como ejecutivo municipal el 28 de noviembre de 1917, y es sustituido por el comerciante Luis Fuentes Puello en 1919, quien renunció al cargo el 14 de noviembre de 1923. Al renunciar Luis Fuentes Puello es colocado como síndico interino el regidor Rafael Zapata, quien permaneció en la sindicatura hasta el l7 de febrero de 1924, cuando es posesionado el poeta e intelectual Elio Contín Brea.



Contín Brea ocupó el cargo durante tres meses, siendo reemplazado el 24 de mayo de 1924 por Antonio Carbuccia Andrade, quien permaneció al frente del cabildo hasta 1930, cuando asumió Luis Fuentes Puello de nuevo; Julio Lluberes fue síndico en 1930 y Horacio María Núñez en 1932; Aníbal Martínez en 1934.



Emilio Pérez vuelve como síndico el 28 de noviembre de 1940, y fue sustituido por Pedro García Mota, que asumió el 15 de julio de 1941.



Félix María Polonio aparece como síndico interino y firma actas de sesiones el 30 de marzo de 1942, cuando se reintegra Pedro García Mota el 18 de mayo del año 1942.



Leovigildo Alcántara fue designado alcalde municipal el 5 de mayo de 1943, quien renunció al puesto, y fue sustituido por el historiador Melchor Contín Alfau.



Melchor Contín Alfau permaneció hasta el 1962, constituyéndose en el síndico que más tiempo permaneció al frente del gobierno local.



Este alcalde fue sustituido por Manuel Antonio Poueriet, quien permaneció hasta 1963, cuando lo sustituyó Alejandro Laureano Ramírez.



Laureano Ramírez fue reemplazado por Sergio Mercedes Núñez Silvestre, y este siendo sustituido en 1965 por César Augusto Caminero Read.



René Castén Jiménez se desempeñó como síndico en 1966. En el período 1966-68 asumió Víctor Manuel Rosario Zorrilla, y le siguió José Severino, que permaneció hasta 1970.



Primera alcaldesa



Criseyda Brea de González, única mujer síndica que ha tenido el municipio de Hato Mayor del Rey, asumió la jefatura municipal en 1970 y concluyó el 16 de agosto de 1974, cuando asume el hacendado José Pacheco Hoffiz.



En el período 1978-82 se desempeñó como alcalde municipal el fotógrafo Francisco Ramírez Leguisamón (Curro); entre 1982 y 1986 Isidro de Jesús Ramírez Jiménez, desde 1986 a 1990 fue Juan A. Ortega Álvarez y Manuel del Rosario desde ese año hasta el 1994.



Del Rosario fue sustituido por Ramón Benjamín O’Brien (Ramón Colchón), que entregó a Isidro Ramírez Jiménez.



Reynato de Jesús Cruz Tineo recibió la sindicatura en agosto del 2002. Ha sido el síndico que más inversiones ejecutó en la ciudad y comunidades rurales.



Luego asumió la sindicatura Amado de la Cruz en el 2006, para luego regresar en el 2010 Cruz Tineo.

A Cruz Tineo lo quebró Odalis Vega en el 2016, quien fue sustituido por Amado de la Cruz, quien regresó al solio municipal.



Amado de la Cruz es el primer alcalde que ha sido reelecto al ganar las elecciones del 18 de febrero del 2024.

Autoridad

Criseyda Brea de González fue la única mujer síndica que ha tenido el municipio de Hato Mayor del Rey, asumió la jefatura municipal en 1970 y concluyó en 1974”.