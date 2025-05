El pasado martes se inauguró en la sala de exposiciones de APEC Cultural la muestra colectiva Enlazados x el arte, una propuesta coordinada por Francisco Nader Arte Latinoamericano, mediante la cual tres artistas visuales dominicanos articularon un diálogo plural de lenguajes, técnicas y búsquedas estéticas. La exposición construye una visión amplia y representativa de voces emergentes, que destaca la riqueza y vitalidad del arte joven contemporáneo en República Dominicana.



Entre los participantes figuran José Emmanuel Peguero Tejada, oriundo de El Seibo, cuya formación en Altos de Chavón, afiliada a la Parsons The New School for Design de Nueva York, le ha otorgado una base rigurosa en Bellas Artes e Ilustración. Su práctica se distingue por la experimentación técnica y conceptual, que abarca desde la fabricación de papel reciclado hasta el diseño digital. Su obra, reflexiva y multifacética, combina técnicas tradicionales con enfoques contemporáneos, en ella aborda temas como la identidad, la naturaleza y el patrimonio cultural.



También integra la muestra el joven artista Paul Dipré, de San Cristóbal, cuya propuesta oscila entre el hiperrealismo y el surrealismo. Formado en la Escuela de Artes Miguel Mella, ha desarrollado una estética cargada de simbolismo, como se evidenció en su participación en la 29ª Bienal Nacional de Artes Visuales con la obra El precio de la conciencia.



Completa la tríada la artista Clara Ortiz, nacida en Moca, que aporta una sensibilidad anclada en lo intimista. Su obra cultiva la introspección y la fidelidad a un universo personal, con una trayectoria que se remonta a su formación en el taller del maestro Guillo Pérez, espacio donde consolidó una técnica depurada y una poética visual centrada en el tratamiento de la luz, el color y la materia.



Enlazados X el arte propone un ejercicio de convergencia entre distintas sensibilidades generacionales, técnicas y procesos creativos. La muestra no solo evidencia la diversidad del quehacer artístico nacional, sino que también invita a reflexionar sobre las transformaciones estéticas y culturales que definen el panorama del arte contemporáneo dominicano.