Efemérides del 30 de abril: Tal día como hoy en la historia

¿Qué ocurrió el 30 de abril? El 30 de abril es el 120.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 245 días para finalizar el año. Veamos algunos de los sucesos importantes que ocurrieron un día como hoy 30 de abril.

Efemérides de hoy 30 de abril

Se celebra el Día Internacional Del Jazz. «En esencia, el jazz es una música de la paz y esto nunca ha sido tan importante para luchar contra las nuevas formas de odio, racismo y discriminación, y para fortalecer a la humanidad como una única comunidad, que comparte un pasado y un destino.» Este fue el mensaje de Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, con motivo del Día Internacional del Jazz.

La celebración de esta jornada tiene como objetivo sensibilizar al público en general sobre las virtudes de la música jazz como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos.

Los gobiernos, las instituciones educativas y la sociedad civil que participan en la promoción del jazz aprovechan esta oportunidad para difundir la idea de que el jazz no es sólo un estilo de música, sino que también contribuye a la construcción de sociedades más inclusivas.

1789: en Estados Unidos, George Washington jura su cargo como primer presidente del país.

1803: enviados especiales del presidente Thomas Jefferson, compran Luisiana (Estados Unidos) a Francia por 15 millones de dólares.

1883: muere Édouard Manet, pintor impresionista francés. Ningún pintor impresionista ha sido tan discutido como él: para unos fue un genio, para otros su técnica fue deficiente.

1938: apareció por primera vez el conejo Bugs Bunny al público. Thomas, o mejor conocido como Bugs Bunny, o Serapio (en algunos países hispanohablantes), es un conejo de dibujos animados ganador de un Óscar, que aparece en cortos y películas de Warner Bros como Looney Tunes y Merrie Melodies, siendo uno de los personajes animados más conocidos en el mundo.

En algunas de las primeras traducciones al castellano se le apodaba el Conejo de la suerte. Apareció por primera vez en el corto Porky’s Hare Hunt, el 30 de abril de 1938. El corto mostraba a Porky como un cazador contra una alocada presa más interesada en enloquecer a su perseguidor que en escapar.

1945: Adolf Hitler y su esposa Eva Braun se suicidan en su búnker de Berlín ante la llegada de tropas soviéticas.

1948: en Bogotá (Colombia) se crea la OEA con la firma de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

1966: en Estados Unidos, Anton Szandor LaVey funda la Iglesia de Satán. Anton fue un icono dentro de la cultura popular y se autoproclamó también el Papa Oscuro o Papa Negro. Escribió varios libros, entre ellos la Biblia Satánica. Participó en algunas producciones cinematográficas. Alcanzó mayor fama después de dar a conocer al mundo su iglesia.

Fue un icono dentro de la cultura pop en Estados Unidos, venerado por cantantes y estrellas de todo tipo y participó en el rodaje de un cortometraje de Kenneth Anger. Algunos de los muchos personajes famosos asociados con su iglesia son la actriz Jayne Mansfield o el cantante Marilyn Manson.

1975: concluye la guerra de Vietnam al anunciar el gobierno de Saigón su rendición incondicional a las fuerzas de Vietnam del Norte.

El presidente Duong Van Minh, que había estado en el cargo sólo tres días, hizo el anuncio en una emisión de radio a la nación a primeras horas de esta mañana, solicitando a sus fuerzas que depongan las armas y pidiendo al Ejército de Vietnam del Norte y del Vietcong poner fin a todas las hostilidades.

El anuncio fue seguido rápidamente por la llegada de tropas de Vietnam del Norte, que entraron en la ciudad prácticamente sin oposición.

1975: nace Johnny Galecki, actor belgaestadounidense, conocido por interpretar a Leonard Hofstadter en la serie de abc The Big Bang Theory.

1977: frente a la Casa Rosada (Buenos Aires) las Madres de Plaza de Mayo inician su primera marcha. Azucena Villafor de Vicenti y otras 13 madres se manifestaron por primera vez, y con gran valentía, en la Plaza de Mayo, frente a la sede del gobierno (Casa Rosada), para solicitar información de sus hijos secuestrados, torturados y asesinados por la dictadura militar.

Ante la orden policial de no detenerse ni agruparse, sino circular, las Madres decidieron caminar alrededor de la mencionada Plaza.

1982: nace Kirsten Dunst, actriz estadounidense, conocida por participar en películas como Spider-Man, Melancholia, The Virgin Suicides, Interview with the Vampire, entre muchas otras.

A los doce años fue reconocida por su interpretación de la vampiresa Claudia en la película Entrevista con el vampiro (1994), papel por el cual fue nominada al Globo de Oro como mejor actriz de reparto.​ Ese mismo año actuó en la película Mujercitas, lo que contribuyó al aumento de su popularidad.

Saltó a la fama internacional con su participación en la trilogía de Spiderman, en la cual interpretó a Mary Jane Watson. Desde entonces ha aparecido en películas como Wimbledon (2004), el drama de ciencia ficción Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) y la tragicomedia de Cameron Crowe, Elizabethtown (2005).

Dunst desempeñó el papel protagónico en Marie Antoinette (2006), dirigida por Sofia Coppola, y la comedia How to Lose Friends & Alienate People (2008).

1985: nace Gal Gadot, actriz y modelo israelí. Ganó el título de Miss Israel 2004 y fue representante de su país durante el concurso de Miss Universo del mismo año en Ecuador.

Saltó a la fama internacional como actriz por su papel de Gisele Yashar en la saga The Fast and the Furious, y más tarde, como protagonista de Wonder Woman (2017), interpretando a Diana Prince en el Universo extendido de DC Comics.

1993: Anuncio de la OEIN de que el World Wide Web será gratis sin honorarios debidos.

1993: en Estados Unidos, inicia sus transmisiones Cartoon Network Latinoamérica.

1993: en pleno Abierto de Hamburgo (Alemania), la tenista Monica Seles es apuñalada por un fanático de su contrincante.

2011: muere Ernesto Sabato, escritor, ensayista, físico y pintor argentino. Autor de novelas como Sobre héroes y tumbas o El túnel, y diferentes ensayos.

Fue un gran luchador contra la dictadura argentina y estaba considerado como uno de los grandes de la literatura latinoamericana, no sólo por sus novelas, sino también por su amplia obra ensayística sobre la condición humana. Fue Premio Cervantes en 1984.