Efemérides del 21 de abril: Tal día como hoy en la historia

¿Qué ocurrió el 21 de abril? El 21 de abril es el 111.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 254 días para finalizar el año. Hoy traemos para ti una lista de sucesos importantes que ocurrieron un día como hoy 21 de abril.

Efemérides de hoy 21 de abril

En 2018 la Organización de las Naciones Unidas designaron el 21 de abril como el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación para promover el pensamiento creativo multidisciplinar que nos pueda ayudar a conseguir el futuro sostenible que queremos.

753 a.C: según la leyenda, Rómulo y su hermano gemelo Remo, fundan Roma en el mismo sitio donde una loba los cuidó y amamantó. Según la misma leyenda, ya de jóvenes se enzarzaron en una pelea y tras saltar Remo sobre una muralla que Rómulo estaba construyendo, este lo ensartó con su espada. Rómulo llamó Roma a este emplazamiento en honor a su hermano.

En los próximos 1.000 años, la ciudad creció hasta llegar a ser el corazón del imperio romano, pero en el año 330 de nuestra era y tras siglos de dominación, el emperador Constantino transfirió la capital del imperio a Constantinopla. La antes todopoderosa Roma se convirtió en ciudad objeto de invasiones bárbaras.

Más tarde, durante la Edad Media, el Papado se instaló en Roma, pero no fue hasta el siglo XV, en que el Papa Nicolás V inició la restauración de la ciudad, cuando se asemejó de nuevo a su grandeza original.

-1509: en Inglaterra, Enrique VIII asciende al trono al morir su padre, Enrique VII. Se convierte así en el segundo monarca de la casa Tudor. Se casó seis veces y ejerció el poder más absoluto entre todos los monarcas ingleses. Al rechazar el Papa su anulación matrimonial, rompió con la Iglesia Católica Romana, y fue cabeza de la Iglesia de Inglaterra (Iglesia Anglicana).

1792: en Brasil, los portugueses ahorcan a Tiradentes, un líder de un movimiento independizarse de Portugal.

1864: en Erfurt, Alemania, nace Max Weber, filósofo, economista, politólogo y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno, antipositivista, de la sociología y la administración pública.

1910: fallece en Redding (Estados Unidos), Mark Twain, humorista y escritor estadounidense autor de «Las Aventuras de Tom Sawyer» y «Las Aventuras de Huckleberry Finn».

1915: nace Anthony Quinn, actor, director y productor de cine mexicano-estadounidense reconocido por su película Lawrence of Arabia.

1918: muere Manfred von Richthofen, mejor conocido como Barón Rojo, fue un aviador militar alemán nacido en 1892. Fue el piloto que consiguió derribar ochenta aeroplanos enemigos durante la Primera Guerra Mundial antes de ser abatido la mañana del 21 de abril de 1918 cerca del río Somme, en el norte de Francia.

Héroe de los alemanes, respetado por sus enemigos durante la Primera Guerra Mundial, permitía escapar a sus víctimas malheridas. Su unidad fue responsable del derribo de 151 aviones británicos, contra 66 de las propias, durante el mes de abril de 1917. Por ello recibió la medalla Pour le Mérite.

1926: nace en Londres Isabel II, reina de Inglaterra que subió al trono en 1952 a los 25 años de edad.

1934: fue tomada la famosa fotografía del monstruo del Lago Ness, por el cirujano R.K Wilson. Fue considerada en su momento y por muchos años, como la prueba definitiva de la existencia real de lo que hasta ese momento se consideraba un mito, ya que existen registros escritos que retratan la existencia de una «bestia acuática» desde el año 565.

Lo cierto es que con el correr de los años, la existencia de «Nessie» -como es conocido cariñosamente- se ha convertido en un verdadero mito que ha convocado a numerosos científicos y expertos en criptozoología para estudiar dicho misterio en el propio Lago Ness, lugar del cual «Nessie» toma su nombre.

Desde luego, también no han faltado las controversias sobre los posibles trucos o engaños en las imágenes.

1944: en Francia las mujeres consiguen el sufragio femenino.

1951 : nace Tony Danza , actor y productor estadounidense conocido por participar en producciones como Taxi, Who’s the Boss, Crash, Don Jon, entre otras.

Tony Danza

1958: nace Andie MacDowell, actriz estadounidense, conocida por participar en films como Four Weddings and a Funeral, Magic Mike XXL, Groundhog Day; Sex, Lies and Vidiotape, entre otras.

1960: se inaugura la ciudad de Brasilia, nueva sede del gobierno federal brasileño. Proyectada por los arquitectos Juscelino Kukitschek y Oscar Niemeyer, la nueva capital del país reemplazó a Río de Janeiro como centro de la vida política.

Se trata de una de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la historia mundial. Se trataba de crear una ciudad en donde antes apenas había pantanos remotos. Desde el punto de vista político, se apuntaba a volcar el eje de desarrollo desde la costa carioca al interior para federalizar el sistema administrativo nacional.

El proyecto fue concebido para reflejar la fe de Brasil en el futuro, idea que se vio plasmada en edificaciones vanguardistas y diseños urbanos de avanzada. La construcción comenzó en 1956 y en apenas cuatro años comenzaron a habilitarse las primeras edificaciones.

Actualmente Brasilia es hogar de 600.000 personas y desde 1987 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

1971: muere François Duvalier, conocido bajo sobrenombre de Papa Doc, fue un médico y político, presidente constitucional de su país a partir de 1957 y posteriormente, desde 1964 y hasta su muerte en 1971, dictador de Haití en calidad de presidente vitalicio. Fue sucedido por su hijo Jean-Claude Duvalier.

1979: nace el actor inglés James McAvoy, conocido por interpretas a Charles Xavier en las películas de X-Men, además participó en films como The Last King of Scotland, Split, Atonement, entre otras.

1988: nace Robbie Amell, actor canadiense conocido por participar en producciones como Cheaper by the Dozen, Scooby-Doo, The Tomorrow People, entre otras.

2005: en España, el Congreso de los Diputados aprueba proyecto de ley que legaliza matrimonio entre personas del mismo sexo.

2016: muere el reconocido músico Prince, miembro del salón de la fama del Rock N´Roll.