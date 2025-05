Efemérides del 12 de mayo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 12 de mayo? El 12 de mayo es el 132.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 233 días para finalizar el año. Veamos algunos sucesos que ocurrieron un día como hoy 12 de mayo.

Efemérides de hoy 12 de mayo

Hoy se conmemora el Día internacional de la enfermería. Esta fecha fue declarada por la Junta directiva del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE). La celebración de este día, gira en torno a la vida de Florence Nightingale (enfermera del ejército inglés), nacida el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia, y criada en Derbyshire, Inglaterra.

En 1850 inició estudios de enfermería en el Instituto San Vicente de Paúl en Alejandría, Egipto.

Durante la guerra de Crimea, supo de las deficientes condiciones sanitarias y la falta de medios en el gran hospital de barracones de Üsküdar (Turquía). Asumió la dirección de todas las tareas de enfermería en el frente.

Finalizada la contienda en 1860, fundó la Escuela y Hogar para Enfermeras Nightingale en el Hospital St. Thomas de Londres.

También se conmemora el Día Internacional de la Fibromialgia, la cual es una enfermedad crónica que se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado, con una exagerada hipersensibilidad en múltiples puntos predefinidos, sin alteraciones orgánicas demostrables.

La fibromialgia está considerada como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud desde 1992. Habitualmente se relaciona con una gran variedad de síntomas, entre los que destacan la fatiga persistente, la rigidez generalizada, y la tendencia a sufrir ansiedad o depresión.

Evidencia indica que su origen podría ser neurológico, y que el dolor causado resultaría de desequilibrios neuroquímicos a nivel del sistema nervioso central.

1521: en México muere Xicohténcatl Axayacatzin, guerrero tlaxcalteca nacido en Teolocholco, uno de los cuatro señoríos de la nación tlaxcalteca (actual territorio del estado mexicano de Tlaxcala).

Primero combatió a los conquistadores españoles, pero al no poder vencerlos decidió aliarse con ellos para lograr la conquista de Tenochtitlan.

Su nombre alude a un tipo de abejorro, el jicote («xīcoh-«), a aguijón («tencatl»), y a los huevos de insecto (ā-xāyaca-). Todos estos elementos formaban parte de la comida típica servida en los predios del lago Texcoco.

Los cronistas de Indias transcribieron su nombre como Xicotenga y lo llamaron «el Mozo» para distinguirlo de su padre, el señor de Tizatlán. Fue uno de los principales opositores a la alianza con Hernán Cortés. Las relaciones entre Cortés y Xicohténcatl Axayacatzin fueron difíciles desde sus primeros contactos.

Pocos fueron los dirigentes indígenas que como él se dieron cuenta del drama de la conquista. Cuando Cortés estaba en Texcoco para poner sitio a Tenochtitlan, Xicohténcatl dejó el ejército aliado porque contradecía sus convicciones. Se cree que también pudo ir en busca de provisiones, no obstante, fue acusado de traición por abandonar su puesto.

Cortés logró que la señoría de Tlaxcala permitiera que se lo apresara y ahorcara. El conquistador mandó a aprender y ahorcar cerca de Texcoco, el 12 de mayo de 1521.

Xicohténcatl Axayacatzin está considerado como uno de los símbolos de la resistencia de los pueblos originarios mesoamericanos por su valor y sagacidad en la resistencia contra los españoles.

xr:d:DAFb4jAUfZk:48,j:4113310976647969061,t:23080402

1551: en Lima (Perú) se funda la Real y Pontificia Universidad de San Marcos.

1797: en Italia, Napoleón Bonaparte conquista Venecia.

1820: nace la enfermera inglesa Florence Nightingale, fundadora de la enfermería moderna.

1912: en España, la revista Blanco y Negro publica la primera fotografía en color que apareció en la prensa española.

1936: Italia se retira de la Sociedad de Naciones.

1940: en Francia comienza la invasión alemana. Las panzerdivisionen alemanas, después de franquear el bosque de las Ardenas en Bélgica, irrumpieron con sus potentes blindados en la llanura francesa, y rebasaron por la espalda al ejército francés y la Línea Maginot.

El 10 de junio se firmó el armisticio por el que Francia quedó dividida en dos zonas: la ocupada y la «libre», bajo el gobierno colaboracionista con la Alemania nazi del mariscal Pétain. El 14 de junio los alemanes desfilaron victoriosos por los Campos Elíseos de París.

1949: Estados Unidos y la URSS llegan a un acuerdo negociado en el seno de la ONU para poner fin al bloqueo que sufre la ciudad alemana de Berlín.

1951: el presidente estadounidense Truman da luz verde a experimentar la bomba de hidrógeno. La explosión de prueba se realizó en un desolado atolón de Micronesia, en el Océano Pacífico, concretamente, en el islote Eniwetok (islas Marshall).

La bomba de hidrógeno, también llamada bomba H, es un ingenio formado por dos bombas, una primera atómica que, al estallar, provoca una reacción de fisión dentro una segunda que consiste en una mezcla de hidrógeno, deuterio, tritio y litio.

Estos componentes le otorgan un potencial enormemente superior a las bombas de uranio y de plutonio, también llamadas bombas de fisión.\

1962: nace Emilio Estévez, reconocido actor, director y guionista estadounidense. Es conocido por participar en films como The Breakfast Club, The Way, The Outsiders, Young Guns, entre otras.

1966: nace Stephen Baldwin, actor, productor y autor estadounidense. Es conocido por participar en películas como The Usual Suspects, Bio-Dome, Born on the Fourth of July, entre muchas otras.

1968: nace Anthony Frank Hawk, mejor conocido como Tony Hawk, patinador estadounidense. Es considerado el mejor Skater del mundo sobre vert (half-pipe), además de uno de los más versátiles y habilidosos.

También es considerado uno de los mejores en el vertical skateboarding, debido a su gran habilidad y su frecuente práctica.

1978: nace Jason Biggs, actor y productor estadounidense conocido por interpretar a Jim Levenstein en las películas de American Pie.

1981: nace el actor estadounidense Rami Malek, conocido por participar en producciones como Night at the Museum, Mr. Robot, Need For Speed, Larry Crowne, The Master, entre otras.

Una de sus interpretaciones más emblemáticas es la de Freddie Mercury en el biopic Bohemian Rhapsody. Por este trabajo Malek ganó un premio Oscar, un BAFTA, un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores.

1986: nace Emily VanCamp, actriz canadiense, conocida por participar en películas como Revenge, Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, entre otras.

2014: fallece H.R. Giger, artista gráfico y escultor suizo. Conocido principalmente por sus colaboraciones en el mundo del cine, más específicamente en la serie fílmica de Alien.

2014: Fallece Jacinto Convit, médico e investigador venezolano, premio Príncipe de Asturias (1987). Tenía cien años al momento de su deceso.

2017: La red corporativa de Telefónica es hackeada a nivel mundial, aprovechando una vulnerabilidad en Windows. El hackeo afectó a equipos informáticos de trabajadores de varias compañías, entre ellas Movistar y Gas Natural.

El hacker, de origen chino, solicitó un rescate de 300 bitcoins, que debían entregarse antes del 15 de mayo.