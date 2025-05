Efemérides del 08 de mayo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 8 de mayo? El 8 de mayo es el 128.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 237 días para finalizar el año. Veamos algunos sucesos importantes que ocurrieron un día como hoy 8 de mayo.

Efemérides de hoy 08 de mayo

Hoy se conmemora el primero de los dos Días del Recuerdo y la Reconciliación Conmemoración de la Segunda Guerra Mundial.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró los días 8 y 9 de mayo Días del Recuerdo y la Reconciliación Conmemoración de la Segunda Guerra Mundial con el fin de recordar que en estas fechas se produjo la rendición incondicional de la Alemania Nazi ante las fuerzas aliadas.

En Europa, esta conmemoración lleva por nombre Día de la Victoria.

También se conmemora el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En un principio el emblema de la Cruz Roja consistió en una Cruz de Color Rojo sobre fondo de color blanco como inspiración en la bandera suiza.

Años más tarde se unió como emblema la Media Luna Roja y el Cristal Rojo sobre fondo blanco. Todos ellos forman parte de emblemas humanitarios reconocidos oficialmente en numerosos países del mundo.

1527: el navegante italiano Sebastián Caboto descubre el río Paraná.

1541: Hernando de Soto descubre el río Mississippi. Lo llama el Río de Espíritu Santo.

1794: en París, el químico francés Antoine Lavoisier fue apresado, condenado y guillotinado en el mismo día. Antoine-Laurent de Lavoisier fue un químico, biólogo y economista francés, considerado el creador de la química moderna, junto a su esposa, la científica Marie-Anne Pierrette Paulze.

Son reconocidos sus estudios sobre la oxidación de los cuerpos, el fenómeno de la respiración animal, el análisis del aire, la ley de conservación de la masa o ley Lomonósov-Lavoisier, la teoría calórica y la combustión, y sus ensayos sobre la fotosíntesis.

Trabajó en el cobro de contribuciones, motivo por el cual fue arrestado en 1793. Importantes personajes hicieron todo lo posible para salvarlo. Cuando se expusieron al tribunal todos los trabajos que había realizado Lavoisier, se dice que, a continuación, el presidente del tribunal pronunció la famosa frase: «La república no precisa ni científicos ni químicos, no se puede detener la acción de la justicia».

Lavoisier fue guillotinado el 8 de mayo de 1794, cuando tenía 50 años. Lagrange dijo al día siguiente: «Ha bastado un instante para cortarle la cabeza, pero Francia necesitará un siglo para que aparezca otra que se le pueda comparar».

1863: La Confederación Granadina toma el nombre de Estados Unidos de Colombia.

1878: David Edward Hughes da a conocer a la Royal Society de Londres el micrófono de carbón, el primer micrófono.

1880: muere Gustave Flaubert, escritor francés, padre del análisis psicológico y autor de grandes novelas como Madame Bovary y Salambó.

1886: John Pemberton patenta la Coca-Cola, bebida a base de extractos de hojas de coca, nuez de cola, azúcar, caramelo, agua purificada y gas carbónico.

A partir de 1919, Coca-Cola se expandió por el extranjero alcanzando gran popularidad. Al hacerse famosa la bebida en 1886 se le ofreció a su creador venderla en todo Estados Unidos. Él aceptó (vendió la fórmula de su producto en escasos 2300 dólares) y se abrieron varias envasadoras en Estados Unidos.

Más tarde dos abogados compraron la empresa e hicieron que Coca-Cola llegara a todo el mundo. Desde ahí la empresa se convirtió en The Coca-Cola Company.

1887: nace Tito Salas, reconocido pintor venezolano, considerado como uno de los pioneros del arte moderno venezolano, según Arturo Uslar Pietri «su virtud como artista plástico ha sido pintar para enseñar la historia».

1903: muere en las Islas Marquesas, Eugène Henri Paul Gauguin, pintor postimpresionista, cuya obra está considerada entre las más importantes de los pintores franceses del siglo XIX.

1914: se crea Paramount Pictures, actualmente una de las productoras más famosas y exitosas del séptimo arte.

1933: Gandhi comienza una huelga de hambre de tres semanas para protestar por la opresión del gobierno británico en la India.

1945: la Alemania nazi firma la rendición incondicional. Día de la Victoria en Europa para los Aliados.

1970: sale a la venta el último álbum de estudio lanzado por The Beatles: Let it be. Fue la última grabación de la banda en salir al mercado y junto con su lanzamiento se anunció su separación.

Se trata de un álbum controvertido desde su concepción. u¿Una vez que dejaron de tocar en vivo en 1966, por la imposibilidad de plasmar su música en el escenario, los Beatles se propusieron grabar un álbum para tocar un último concierto en vivo. Pensando en que el lugar ideal para este último evento sería un espacio público convencional.

Por tanto, las sesiones de grabación del disco (que por aquel entonces se llamaba Get Back, aludiendo al regresar a las raíces rocanroleras del grupo) comenzaron a ser filmadas en 1969, por el cineasta Michael Lindsay-Hogg.

También en 1970 se editó este material grabado por Lindsay-Hogg en un documental convertido en película con el mismo título del disco.

Este film ganó el oscar a la mejor banda sonora (mejor adaptación musical) de 1970, por la canción del mismo nombre Let It Be. Sin embargo, solo Paul McCartney recogió el premio.

1975: nace Enrique Iglesias, reconocido cantante, compositor y productor español.

1978: en EE.UU., David Berkowitz se declara culpable por la serie de asesinatos cometidos bajo el seudónimo de «El Hijo de Sam«. Al ser capturado, Berkowitz alegó locura, pero aunque los psiquiatras efectivamente lo diagnostican como esquizofrénico paranoide de personalidad antisocial, este fue juzgado y condenado a cadena perpetua, con una pena de más de 300 años.

Actualmente convertido al cristianismo, quien fuera el hijo adoptivo de Nat y Pearl Berkowitz, está cumpliendo condena en el penal de Sullivan, después de haber pasado por Attica, donde fue atacado con un arma blanca por los otros internos.

Pero algunas de las declaraciones de este asesino quedaron en duda, después de haberse declarado culpable afirmó que solamente disparó en dos ocasiones, matando personalmente a tres personas e hiriendo a una cuarta. Las otras víctimas fueron asesinadas, según Berkowitz, por miembros de una secta satánica de la cual él era miembro.

Según él, lo atormenta la voz de un demonio de 6 mil años, quien supuestamente se comunica con él, a través de Sam, el perro de su vecino. Esta voz, es según el asesino la que le ha ordenado matar a unas trece personas, de las cuales siete sobrevivieron, resultando gravemente heridas.

1996: en Sudáfrica, la Asamblea Constituyente aprueba la nueva Constitución.

2010: en Costa Rica asume la presidencia Laura Chinchilla (es la primera mujer costarricense en alcanzar ese cargo).

Lionel Rose, boxeador australiano (n. 1948). Rose fue campeón mundial de peso gallo en 1968.