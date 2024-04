Me permito apropiarme del título que la escritora dominicana Luisa Pérez Viñas ha escogido para presentar al público una selección de ocho cuentos, inspirados en hechos reales y enriquecidos con su imaginación y experiencia. “Asomándome a la vida”, más que un título, es una provocación. Como seres humanos, el tiempo pasa y pocas veces hacemos pausas para reflexionar, aprender y disfrutar plenamente de nuestras experiencias.



Aunque el destino sea incierto, las energías pululan en el ambiente. He experimentado vivencias extraordinarias en los últimos meses al cuidado de la edición de la obra. Y, aunque parezca increíble, estoy convencida de que uno puede encariñarse con ciertas personas por su admirable carácter y sabiduría.



Cada momento es una oportunidad para motivarnos y alimentar nuestra curiosidad. Nos interesa conocer lo que inspira a los demás, lo que les apasiona o disgusta, pero también, se presenta el escenario para ser espontáneos y, al mismo tiempo, empáticos y expresivos.



Con Luisa, me ha tocado la dicha de dejarme sentir y apreciar tal cual y ha tenido la paciencia y sabiduría para conducir la orquesta armónicamente, mientras me va llenando de lecciones que atesoraré siempre.

“Asomándome a la vida” es un estudio sociológico de la idiosincrasia dominicana. Cada historia es un regalo para la reflexión y conectar con nuestro ser interior, pues muchos nos sentiremos identificados o se nos presenta la oportunidad de hacer un símil con lo vivido por alguien más.



El libro, en esencia, combina artes y letras, pues además de la portada (tinta y collage sobre papel) a cada cuento le precede una acuarela realizada especialmente por el artista visual dominicano Juan Mayí para la presente publicación.



Las obras de Mayí, son un portal de emociones que de una manera u otra conecta con las historias, aunque al mismo tiempo, muestran una lectura por separado. Se trata de un activar los sentidos para penetrar en universos paralelos, que, a su vez, revelan conexiones.



Quinta Dominica nos ha hecho el honor de que el 25 de abril el lector tenga la oportunidad de disfrutar de “Asomándome a la vida”.