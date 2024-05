Anuel explica por qué le tira a Bad Bunny

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Miami.- Si bien las guerras líricas entre los urbanos boricuas, Anuel y Arcángel han sido los protagonistas recientes en la industria musical en español, durante una entrevista dada a los chicos de Alofoke Radio Show, el artista habló por primera vez de un dato que pocos sabíamos o por lo menos no se hablaba del todo, y es de las tiraderas entre él y Bad Bunny.

‘’Sí, él me ha tirado, y yo sé cuándo él me tira a mí. Lo hemos hablado muchas veces. Existen muchas cosas que han pasado en la vida real (entre ambos), pero tratamos de no exponer esas diferencias, definitivamente, ambos nos hemos tirado barras. Bad y yo tenemos muchas diferencias, pero, eso quedará entre él y yo. En este punto, nuestra relación está fracturada. No daré detalles, pero desde hace mucho tiempo ya no es la misma’’, comentó Anuel.

»Siempre les tiraré a mis enemigos» sentencia Anuel

Al respecto dijo: ‘’Yo no le tiro a nadie que no se lo haya merecido. De alguna manera todos ellos me han faltado el respeto. Desde el inicio de mi carrera, muchos han sido los que han intentado sabotear mi trabajo, destruir mi carrera, pero no han podido’’.

El artista dijo que en el pasado no hacía nada, pero esa actitud hace mucho que cambió. ‘’ La música es quién está hablando. Aquí vamos a ver quién es quién’’.

»Mi familia es sagrada y Arcángel cruzó la línea»

Anuel conversó con Santiago Matías y el panel de Alofoke Radio Show

Para Anuel la familia es sagrada. Cree en las tiraderas líricas, pero con una línea sagrada, ‘la familia’. Asegura que lo que derramó el vaso de agua respecto a la tiradera entre él y Arcángel fue la falta de respeto hacia sus padres e hijos.

‘’Mencionó a mis padres, hijos, todo. Por la tiradera en la música hasta se han perdido vidas. Así que, respecto a mí, cada segundo de la tiradera hacia él valió la pena, le gané, y defendí a mis hijos, a mi familia’’.

‘‘Cattleya es mi princesa, estoy feliz por estar en su vida’’

Por primera vez, el boricua habló extensamente sobre su felicidad y su proceso actual, en la relación que está teniendo con su hija Cattleya, a la cual cataloga como su princesa.

Ante los comentarios de muchas personas de por qué no publica fotos o video de ella en sus redes sociales, dijo: ‘’Nunca publique nada. Yo no suelo leer los comentarios, pero uno siente la maldad en las redes. Por lo que me cuido, evitando todos los comentarios negativos que son inevitables de algunas personas’’.

Continúo diciendo: ‘’La relación que tenemos Yailin y yo no es la mejor. Pero gracias a Dios se ha entendido que lo importante es que la niña tenga una conexión y buena relación con su padre. Todos tenemos claro que lo que lo que importa es la estabilidad y la paz de la niña’’.

Afirma que no todo está bien entre su ex Yailin y él, pero ya no están en guerra, lo que suma positivamente al ambiente de la hija que tienen en común.

Para Anuel, lo importante es el bienestar de su familia

Karol G «es un tema superado» para Anuel

La reciente reacción viral de Anuel al retirarse de una entrevista que le estaban haciendo una reportera de una cadena de televisión latina en Estados Unidos, tras una pregunta que involucró a la cantante colombiana Karol G, el boricua asegura que su famosa ex es un tema superado, y que evidentemente está cansado de que le pregunten siempre por el pasado amoroso entre ambos, pero, más que nada, asegura que su reacción se debió a que al lado de él estaba su novia e hijo, y no podía permitir que ese fuera un tema protagonista en ese momento, por lo que, prefirió retirarse, según el artista por un tema de respeto hacia ellos.