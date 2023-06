La cantante mexicana presentará su aclamado Euforia tour el viernes 23 de junio en el Gran Teatro del Cibao y el 24 de junio en el Teatro Nacional, en la capital

El show con el que viene Yuri esta vez a Santiago de los Caballeros y la capital, es de puros éxitos “desde que comienza hasta que acaba”. Dijo a elCaribe que es “un show muy costoso, con un gran vestuario, de corte internacional. Entre quienes me han diseñado está Gianina Azar, también quien le diseña a Nicky Minaj, entre otros. Y no solo voy a estar vestida yo, sino mis ocho bailarines. Audicionaron bailarines de todo México. Están perfectos. Estuvimos ensayando durante ocho meses cuatro veces al día, para perfeccionar el baile. Sabes que estuve sin bailar mucho tiempo”.



Dos años de pandemia, entre otros. Sobre esto confesó: “Pasamos una pandemia muy difícil. Fue una prueba muy difícil para todos. Unos se acercaron más a Dios y otros se alejaron de Dios. Por el coraje, por el coraje de todo lo que se perdió materialmente, físicamente. Entonces yo aprendí mucho. Fueron dos años de mucho aprendizaje y de mucha enfermedad. A mí me dio el primer Covid. Y me dejo muy mal físicamente. Aunque espiritualmente crecí mucho, mucho. La enfermedad me acercó mucho a Dios. Valoré más la vida, valoré más los talentos. Valoré más a mi familia. Y definitivamente por eso le puse Euforia a la gira”.



¿Por qué la gira se llama Euforia? “Euforia es todo lo que guardé durante dos años de reencontrarme con la gente. Sabes que los artistas dejamos de trabajar mucho tiempo. Nuestro motor, eso de lo que vivimos es de las emociones del encuentro con nuestro público. Pero encerrarnos fue lo que tuvimos que hacer, nadie podía salir para ir a un concierto. Y después fue la euforia, la energía, la fuerza, la alegría, para volver a reencontrarme con mi público en esta nueva etapa de mi vida”, expresó la artista mexicana.



A una pregunta acerca de si le preocupaba el futuro de la música respondió tajante: “No. No me preocupa. Ni el futuro de la música, ni el futuro de mi vida., porque están en las manos de Dios. Lo que sí me preocupa es de nuestros hijos qué están escuchando. Eso sí me preocupa. Porque cuando ya eres adulto ya sabes lo que es bueno y lo que es malo. ¡Pero los adolescentes… consumen cosas que no dejan nada a la imaginación!”



Los tiempos actuales no son proclives a la balada. “Los baladistas hemos padecido bastante no estar vigentes. Para las entregas de premios ya no se les llama a los ‘poperos’ (N del E. Se refiere a los intérpretes del pop). Ya no se les llama a los baladistas. Ya hay muy pocas estaciones de radio en los países de habla hispana de música romántica. Hay más cobertura al reggaetón. Y a mí me gusta mucho el reggaetón, quiero que sepas, y he grabado con grades reguetoneros. Pero obviamente no conteras agresivas. Actualmente hay una apertura total a lo agresivo hacia la mujer, que a mí no me parece. En lo particular no me gusta que agredan a las mujeres. Bastante agredidas ya estamos… Ahora las mujeres también están destapadas. Yo no. Y se han perdido muchas cosas en el camino. Estamos perdiendo el ser una mujer cristiana, el ser una mujer de Dios. La Biblia dice que todo irá para abajo, no para arriba. Todo va en descenso tanto la fe, como los principios, así el Mal se presentará. Y ahora para la gente lo bueno es malo y lo malo es muy bueno”, reflexionó.



“A mí no me falta nada porque sé qué es lo que va a venir para este mundo, y estoy preparándome para ello. Tanto mi hija, como mi esposo y mi familia, que somos creyentes, estamos preparados para lo que va a venir. Creo que todavía no hemos visto nada. Van a acontecer muchas cosas que ya algunas están aconteciendo”, manifestó la Yuri cristiana, ferviente.



“Veo que niñitos de 8 o 9 años están cantando barrabasadas. Cosas que a mí en lo particular no me gustan. Pero bueno no hacer nada. No voy a levantarme en armas contra los que lo hacen porque no me toca. No soy juez. Soy una artista más. Cada quién canta lo que quiere, y cada quien va a recibir según lo que siembra. Es bíblico. Seas cristiano o no. La Biblia lo dice. Si siembras mal vas a cosechar mal. Si siembras bien vas a cosechar bien. Respeto mucho a esta gente que hace ese tipo de música y tiene mucho éxito. Reitero, a mí me encanta el reggaetón, pero el reggaetón light. El de amor, el sabroso, el pa’ bailar. Eso a mí me gusta. Pero ni modo tengo que trabajar eso, lo trabajo bien. Yo hago lo mío. Lo hago bastante bien. Mi show es hermoso. Lo que la gente está viendo nunca les hará perder su romanticismo. Es algo que me da tranquilidad”, expresó.



El romanticismo no está muerto. Y aunque ya “no hay muchas oportunidades para los sesenteros, los setenteros, los ochenteros y los noventeros, si la gente siente en su corazón esa necesidad…, para eso estoy aquí. Estoy yo y muchos de los ochenteros como Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra…, Manuel Mijares… y así una lista de cantantes que tienen mucho éxito. Porque la gente sigue siendo romántica y creo que eso es lo que nos mantiene vivos”.



La intérprete de Maldita primavera expresó a elCaribe que 30 discos después no se arrepiente de ninguno. “Si compara mis letras con las de ahora, mis canciones son una santidad perpetua, mi amor. ¡Una santidad perpetua!”.