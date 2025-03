Pancho Varona vuelve a República Dominicana. Lo hace de la mano de Alexis Casado, un fundamentalista de la música de calidad, del buen gusto.

A Varona se le imputa haber sido coautor de varias de las canciones de Joaquín Sabina, que -como se sabe- es uno de los mejores poetas vivos en idioma castellano. Algo que lo pueden corroborar sus amigos, sus enemigos y los que lo envidian. Llevaban juntos 40 años, y junto trabajaron en 15 discos y 100 canciones.

El que fuese delgado Sancho del Quijote sabinero, brindará dos conciertos en República Dominicana: uno en el Hard Rock Café de Santo Domingo y otro en el de Punta Cana, el 28 y 29 de este mes de marzo, respectivamente. Con él en solitario, está la participación de José Antonio Rodríguez y Janio Lora con su banda, quienes acompañarán al músico en este tour.

Pancho Varona, en escena (Fuente: Facebook del músico)

Hay que reconocer que Pancho Varona formaba parte importante del paisaje de Sabina en escena. Y que se debe haber sentido demasiado huérfano cuando supo que no estaría más en sus giras. Ahora siente melancolía porque es Sabina quien se va de los escenarios. El hombre que fue su amigo, cómplice de creaciones y compañero de música durante tantos años, ha comenzado a retirarse de los escenarios. “Saber que Sabina cuelga las giras me da mucha nostalgia. Cuando comenzamos juntos, yo tenía 25 años y él 32, éramos dos chavales, aprendiendo a cantar, componer y viajar. Al ver que esto llega a su fin, me invade una profunda melancolía”, confesó Varona en una conversación vía zoom con periodistas dominicanos.

Reencontrarse con Pancho Varona es reencontrarse de alguna manera con Joaquin Sabina, con esa época de oro en que nacía al público y se desarrollaba por 14,600 días con sus noches, uno de los proyectos artísticos más contundentes de Iberoamérica: Joaquín Sabina, el quijote de Úbeda, con Pancho Varona al frente de la banda, el Sancho desabinado, el pájaro herido. Que vuelve. Que sí, que vuelve por los dos a República Dominicana, y tiene mucho qué cantar.