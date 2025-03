Graduó 155 diplomados listos para ocupar puestos en canales de televisión del país. Debe permanecer por útil

Cada vez que uno vea el canal 4, RTVD debe recordar la época en que tenía un director que encendía la planta cuando le daban deseos, para ofrecer el único programa que existía el canal, que no tenía horario seguro, solo el que a él le diera la gana y cuantas veces se le ocurriera al día. Recordar para no dejar que suceda más nunca.



También hay que recordar la época de George Rodríguez, quien fue el mejor director que tuvo, hace ya varios años, el canal del Estado, al que también tienen derecho todos los partidos que representan a la sociedad dominicana. Que no es solo del Gobierno.



Colocar en ese puesto a Iván Ruiz fue controversial para algunos. Pero él sabía que si llegaba allí iba a provocar un cambio necesario en la institución.



Comprender que el canal del Estado tiene que representar todas las corrientes políticas y todos los intereses posibles del país, se debe a la comprensión profunda del presidente Luis Abinader y también en buena parte a Iván Ruiz, quien además de crear programas, echarlos a andar, y estructurar una programación acorde con los intereses y necesidades de la sociedad, ha logrado convertir a RTVD en un canal plural, democrático, cultural, respetable y dominicano.



Además de haber logrado la adquisición de excelente tecnología, se ha rodeado de talentos que le permiten dar vida a una importante variedad de contenidos. Los elencos están compuestos generalmente por figuras establecidas que muchas veces estaban fuera de los medios, a pesar de sus excelencias en la comunicación. Y claro, por figuras que provienen de su programa-concurso para niños, de El Show del Mediodía.



El Instituto RTVD



Entre los aportes está la creación del Instituto RTVD de Radio Televisión Dominicana que el pasado viernes realizó su primera graduación de 155 nuevos técnicos que se capacitaron en producción audiovisual, periodismo adaptado a televisión y más. Leo Silverio dirige esta institución. Que hasta ahora ha estado funcionando en locales de RTVD, pero que a partir del próximo curso tendrá como sede el edificio del antiguo Museo de CERTV Dominicana, según anunció Ruiz.



En sus años de fundación Radio Televisión Dominicana contó con una escuela de artes y música en la cual se formaron Joseito Mateo, Johnny Ventura, Josefina Miniño, María Cristina Camilo y muchos más. Ahora en este instituto se estudia preferentemente la parte técnica de la televisión y acaba de realizar su primera graduación, que encabezó por el presidente del Consejo de Administración de RTVD, Ellis Pérez; el director general de RTVD, Iván Ruiz; el director del Instituto RTVD, Leo Silverio, entre otros.

Edibel Montero de los Santos, habla en nombre de los graduados.

“Muchas veces escuchamos a personas en sus discursos, conversaciones, nos hacen promesas, nos ofrecen cosas, se plantean objetivos, y nos quedamos esperando: cosas que no se concretan, no se inician y por ende tampoco terminan. Sin embargo, en este caso, yo fu testigo muy cercano, en la ocasión, cuando Iván Ruiz, recién instalado aquí, como director general, hizo la mención de que uno de sus propósitos era la creación de un instituto de formación audiovisual, de radio y televisión. Para compensar todos aquellos casos que -como yo mismo- nos iniciamos sin ninguna formación previa adecuada”, argumentó el presidente del Consejo de Administración y experimentado veterano de la comunicación Dominicana Ellis Pérez.



“Sus palabras no se quedaron el el aire. Arrancó casi de inmediato, seleccionó a Leo Silverio, y he aquí el resultado. Eso implica dedicación, visión inicial y pasión por lo que se quiere hacer”, recalcó.



El sueño de quien no tuvo oportunidad



Graduado de bachillerato a mediados de los 80, Iván Ruiz tuvo que comenzar a trabajar de inmediato con Yaqui Núñez del Risco, quien le dio la primera oportunidad en Teleantillas… “Mi foco estaba en la televisión. Una vez vi Cinematografía por correspondencia, me inscribí y recibía mis lecciones, semanalmente yo iba a la Nouel a recibir las lecciones y al final me tocaba una cámara Súper 8 mms, que nunca llegó, pero pude aprovechar la teoría. Luego vi en el Instituto de Desarrollo Humano, la escuela Emmanuel Piñeiro, había un curso de televisión que estaban dando Summer Carbucia, Beras Manso…



Para mí fue una gran oportunidad aprovechar ese curso. Luego hice locución. Pero creo que me formé mucho en mi pequeña habitación. Mientras mis amigos estaban jugando, yo me trancaba en mi habitación a soñar, a crear, construir. Y uno tenía que autoformarse”, narró.



Ruiz subrayó: “El principal legado que quiero dejar es el instituto. No hemos tenido recursos. Tengo que decirles, en honor a la verdad, el Instituto se sustenta con la nómina de los héroes y heroínas, que lo conforman. Quiero resaltar a Julissa, primera directora, que puso toda su pasión allí. Luego lo asume Leo Silverio con una gran experiencia docente. Pero es un instituto que se ha hecho sin presupuesto… Lo importante es lograr el objetivo, y miren cómo hoy hay 155 graduados en diferentes esferas de la televisión. La idea nuestra es incrementar los cursos. Queremos incrementar los cursos: creatividad aplicada en la televisión, guiones para series, etc”, aseguró.

Especializaciones que ofrece el instituto