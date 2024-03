La nueva propuesta de Saymon Díaz es un festival que tendrá como platos principales a Juan Luis Guerra, Sting, Juanes y Residente.



Antes de que el estadio Olímpico cierre para las reparaciones necesarias con las que encarará los juegos deportivos regionales en 2026, Saymon Díaz propone este necesario festival en Santo Domingo. No por gusto se llama Festival Capitalia. Será el 20 de abril próximo.



El Festival Presidente, ese maravilloso antecedente que costaba millones de dólares aportados por una sola empresa, ha dejado de existir, aunque su certificado de defunción no se ha emitido. Ojalá la Cervecería Nacional Dominicana lo reviva.



Mientras, llega un gran contrincante: Festival Capitalia con cuatro monstruos: Juan Luis Guerra, quien acaba de repletar el venue con 50 mil personas. Sting quien estuvo en Punta Cana en 2017; Juanes y Residente en 2018.



Cada uno es un ícono en su género. Cada uno mueve millones de personas en el mundo. Cada uno está sentado en la historia de la música popular contemporánea, por derecho propio.



Más que música



El Festival Capitalia se inscribirá dentro del sistema de festivales “inmersivos” para decirlo con la palabrita dem moda. Pues son una propuesta que ofrece además de música gastronomía, medioambiente, cultura. Es el antiquísimo concepto de feria europea, radicalizada en otra dimensión.



En cuanto a medio ambiente, el concierto de Coldplay el año pasado fue un punto de referencia importantísimo. Excelente que el Festival Capitalia también se apunte a los festivales que alrededor del mundo tienen en cuenta su huella medioambiental.



Saymon Díaz expresó: “Aunque hemos presentado importantes shows en los últimos años, creo que la gente estaba ávida de una propuesta de este tipo, donde no solo se encuentren artistas de la talla de estos cuatro, pero que a la vez sea una gran celebración de la vida y de la música”, apuntó el presidente de SD Concerts.



Además del line-up de artistas clase A, el empresario detalló que Capitalia parte de un concepto disruptor donde el Olímpico se convertirá, literalmente, en el epicentro de una vivencia única para los sentidos.

“Ideamos una experiencia irrepetible a nivel de gastronomía, medioambiente, cultura, en fin, de entretenimiento amigable para todos los públicos y todos los gustos. Es un evento para toda la familia y todas las edades”, comentó Saymon Díaz a través de una nota de prensa.

Las boletas del Festival Capitalia

Las boletas para el Festival Capitalia estarán a la venta vía internet en tuboleta.com.do con una preventa exclusiva para los usuarios de tarjetas de crédito VISA Banreservas desde el viernes 1 de marzo a la 1:00pm (cantidades limitadas).



Los precios van desde RD$4.400 con descuento VISA Banreservas ya aplicado. Todas las boletas de gradas serán numeradas. Súper Fan y Terreno serán de pie.