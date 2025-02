El espectáculo “Eternamente Yolandita” se presenta este sábado en el Teatro Nacional, gracias a SkyPro

Primero llega su sonrisa debajo de su cabello de oro. Yolandita Monge lleva la gracia, la experiencia y la calidad humana, al mismo nivel de su calidad artística, todo lo cual viene a reconfirmar, una vez más, como si hubiese que reconfirmar algo. Su espontaneidad, su entrega sin ambages, rotundamente, es la clave de eso único que la hace volver y volver y volver, siempre aplaudida, siempre esperada.



Es “vegana y no de La Vega”, que se ve muy bien a los 69 años, también hace yoga y se ejercita.



El reencuentro con ella será este sábado 8 de febrero en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.



En una reunión con la prensa elCaribe le preguntó si seguía cantando en el mismo tono, o había hecho cambios.



“No. Aún canto más o menos en el mismo tono. Casi siempre hay canciones en que en momentos dados no las he podido cantar, porque soy simplemente humana, y hay veces que la emoción embarga a uno y se desborda la garganta y a veces no he podido cantarlas. Pero las veces que me ha pasado, que me quedo con la emoción con la garganta cerrada, la gente se da cuenta de que hay una emoción envuelta ahí y se paran y aplauden. Y entienden, porque somos humanos y nos rompemos un poquito”, respondió.

“Me ha tocado a veces en la vida unas enseñanzas bien fuertes, cosas que pasan y sin enseñanzas para los humanos. Pero de esas enseñanzas es donde quedan los aprendizajes más grandes. Los aprendizajes que se quedan para siempre. Entonces (aquí estoy) hoy, 10 años después de la partida de mi compañero. Tiempo después también se fue Anthony, que fueron dos partes en mi vida; porque Anthony era una persona que inspiraba no solamente a mí, sino a todos los que lo conocieron, y daba ánimo, y estaba ahí. Y eso precisamente es lo que extraño, esa llamada que “heyyyyy, enanita, qué quieres comer hoy, dónde te llevo?”. Esas cositas que uno extraña. Pero siempre la vida te trae gente nueva, que quieren estar cerca de ti. Gente que te quiere y que vienen con diferentes estilos a decirte “¿qué quieres comer hoy, dónde te gustaría ir, qué paseo quieres dar?”. Entonces yo me vengo a veces para acá. La gente muchas veces no se entera de que estoy en el país, Pero vengo a darle cariño a esa familia que él me dejó”, reflexionó.



¿Sobre el amor? Pues sobre el amor dice que vive “enamorada de la vida, abierta a algo que pueda llegar… Después que pasas de los 15 las cosas se ponen difíciles”. Dice que tiene dos enamorados, y no sabe por cuál decidirse, “por uno que tiene 9 y otro que tiene 5”. Aunque, al final reconoció que enamorados reales, uno le invitó a cenar y tal, pero ahí quedó, y hay otros que le cogen miedo.



Con el permiso del espíritu de Pablo Milanés, y de la mismísima Yolanda Benet quien inspiró en 1970 la canción “Yolanda”, grabada en 1982 para el disco “Yo me quedo”, donde dice “eternamente, Yolanda”, la otra, la que inspiró tanto a nuestro Anthony Ríos, esta otra Yolanda, la Monge, se presenta 55 años después, este sábado, con su propio espectáculo: “Eternamente Yolandita”.

Algunos datos necesarios

Show: Eternamente Yolandita

Artista: Yolandita Monge

Producción: Sky Pro, de Pedro García

Lugar: Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional Eduardo Brito

Fecha: 8 de febrero del 2025

Hora: 8:30 pm

Boletos: en tuboleta.com.do

Precios: Front Stage RD$9,990; Platea RD$9,246; Balcón Bajo RD$7,548; Balcón Alto RD$5,961