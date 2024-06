Miami. Loud and Live, la reconocida empresa líder en entretenimiento, mercadeo, medios y eventos en vivo basada en el sur de la Florida, anunció ayer la nueva gira del aclamado grupo musical Bacilos.



Los ganadores del Grammy® y de cinco Latin Grammy®s visitarán varias ciudades de Estados Unidos desde el jueves 3 de octubre en Nueva York hasta el domingo 20 de octubre en Toronto. Las otras ciudades donde se presentarán son Miami, Orlando, Houston, Boston, Chicago y Montreal.



“Bacilos logró fusionar el folclor latinoamericano con el rock y el pop para crear un sonido único”, dijo Nelson Albareda, productor ganador de dos Latin Grammy® y de un premio Grammy®, así como fundador y CEO de Loud And Live la compañía productora de la gira. “Son un ejemplo de tenacidad, talento y carisma que los ha convertido en ídolos mundiales”.



Bacilos es una banda de fusiones latinas de Miami constituida por el colombiano Jorge Villamizar y el brasilero André Lópes, que a principios de los 2000 pegó en la radio con una serie de hits que conquistaron Latinoamericana y España. Sus canciones “Tabaco y Chanel”, “Caraluna”, y “Mi primer Millón”, se convirtieron en clásicos que hasta hoy se escuchan por toda Latinoamérica y son parte del playlist de al menos tres generaciones de hispano-parlantes.



Ganadores de innumerables reconocimientos y con una carrera que incluye seis álbumes de estudio, dos recopilaciones y dos EPs, Bacilos se ha convertido en uno de los actos musicales más queridos y respetados del mundo de habla hispana. El 16 de mayo de este año lanzaron su nuevo álbum Pequeños Romances con gran éxito.



Los boletos para los conciertos salen en preventa para Ticketmaster, y el club de fans el miércoles, 5 de junio a las 9 AM hora local; para Loud and Live, la radio y en las taquillas de los teatros el jueves, 6 de junio, a partir de las 9 AM hora local.



Boletos estarán a la venta para el público en general el viernes, 7 de junio a través de Ticketmaster y AXS.