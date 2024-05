Marbella. El actor y director Antonio Banderas reivindica el teatro musical y el esfuerzo que implica para el intérprete su puesta en escena, y lamenta que en España no se valore “lo que realmente vale” y cuesta llevar a cabo un espectáculo de este tipo.



En una entrevista con EFE, el intérprete español, que en junio estrenará ‘Tocando nuestra canción’, su nuevo musical como director, explica que este tipo de espectáculos son “muy complejos” porque “tienes que estar todos los días ahí y estar en una forma perfecta”.



Él, confiesa, intenta permanecer callado durante todo el día cuando participa como actor en un musical para cuidar la voz, porque en el caso de sus producciones “no hay pregrabados y las orquestas van en directo”.



“Se hace el teatro como yo creo que se debe de hacer”, apunta, e insiste en que la voz de los actores es siempre en directo y que “las orquestas son de verdad y están allí con muchísimos músicos”, por lo que son producciones muy costosas que “generalmente” no reportan ganancias.



“Trabajamos directamente a pérdidasporque somos una empresa sin ánimo de lucro y, además, sin dinero público”, señala Banderas, que recuerda que ‘Tocando nuestra canción’ es el cuarto musical producido por el Teatro del Soho CaixaBank de la ciudad española de Málaga (sur), que él mismo creó.



A este respecto, apunta que no tiene nada en contra de las producciones teatrales que reciben dinero público, que cree que deben existir, aunque en el Teatro del Soho no van “por ese camino”.



Proyectos profesionales



En la localidad malagueña de Marbella, ciudad donde nació su hija Stella y a la que se siente muy vinculado, el actor habla de sus proyectos profesionales y de su perfil más empresarial, muy enfocado en la hostelería, que le ha llevado a abrir varios restaurantes en la provincia.



Así, ya terminado el rodaje en Nueva York de ‘Babygirl’, una película que ha coprotagonizado junto a Nicole Kidman y Harris Dickinson bajo la tutela de la holandesa Halina Reijn, Banderas vuelve a centrarse en el musical ante el próximo estreno de ‘Tocando nuestra canción’, en cartel en el Soho entre el 6 y el 23 de junio.



Aunque tiene cine esperando, aclara el actor malagueño, ahora está dirigiendo “única y exclusivamente”.

Esta comedia musical, protagonizada por los actores Miquel Fernández y María Adamuz, está basada en un popular espectáculo de Broadway de 1979, que narra la relación de un compositor de éxito, pero fracasado en lo sentimental, con una letrista desconocida enganchada a su exnovio.



Nuevo musical y centro de enseñanza



“Inmediatamente después”, a finales del mes de agosto, se pondrá manos a la obra con un nuevo musical, ‘Gypsy’, un espectáculo que se representó por primera vez a finales de los años cincuenta, con música de Jule Styne y letras de Stephen Sondheim. Se trata de un espectáculo “muy serio” y es “todavía más gordo que este primero”, subraya Banderas.



El otro gran proyecto artístico que tiene entre manos el actor es la apertura de Sohrlin Andalucía, un espacio de artes escénicas que se dedicará a la producción, exhibición y, sobre todo, a la formación de profesional técnico del mundo del espectáculo que abrirá sus puertas en Málaga este verano.

Se embarca en un nuevo proyecto gastronómico

El actor malagueño Antonio Banderas se ha embarcado en otro proyecto hostelero y, tras entrar como socio en la conocida bodega El Pimpi, en Málaga, se ha adentrado ahora en la apertura de un nuevo establecimiento en el complejo hotelero de gran lujo de Puente Romano, en Marbella (Málaga). Sus primeros escarceos amorosos tuvieron como testigo al Pimpi, donde Banderas llevaba a cenar a sus novias.