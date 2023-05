La velocista se alzó con el primer lugar de los 400 metros planos tras lograr tiempo de 50.51 segundos

La velocista dominicana Marileidy Paulino se impuso ayer en la primera parada de la Liga Diamante que se disputó en Doha, Qatar.



Paulino recorrió los 400 metros planos en tiempo de 50 segundos y 51 centésimas (50.51), por delante de la estadounidense Shamier Little (50.84) y la polaca Natalia Kaczmarek (51.81). La prueba tuvo lugar en el Qatar Sports Club.



De esta forma, Paulino arranca con el pie derecho la defensa de su título logrado en 2022 al ser la reina de los 400 metros de esta competición de élite individual.



La próxima parada de la Liga Diamante será el 28 de mayo, el Meeting International Mohammed VI en el Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat, Marruecos. Luego seguirá el tres de junio en el Stadio Luigi Ridolfi en Florencia, Italia.



Más adelante se correrá el nueve de junio la Meeting de Paris, en la capital francesa. La quinta fecha, a disputarse en Oslo, Noruega, no incluirá los 400 metros femenino. Tampoco estará en la sexta parada, en Lausana, Suiza, el 30 de junio, como tampoco en la séptima, a disputarse en Estocolmo, Suecia, el dos de julio.



Será en Silesia, Polonia, el 16 de julio cuando la prueba de Paulino volverá al programa. Seguirá el 31 de julio en Mónaco, no estará en Londres (23 de julio), tampoco en Zurich (Suiza) el 31 de agosto. Volverá en Shenzhen (China) el dos de septiembre y estará de nuevo en Bruselas (Bélgica) el ocho de septiembre y para el cierre en Eugene (Estados Unidos).



En otras carreras, la velocista portorriqueña Jasmine Camacho-Quinn en 100 metros vallas y el saltador portugués de origen cubano Pedro Pichardo brillaron en el inicio del circuito al aire libre de la Liga de Diamante.



Pichardo, campeón olímpico, mundial y europeo de triple salto, logró con 17.91 metros el triunfo por delante del burundés Hugues Fabrice Zango, que alcanzó 17.81, y del cubano Andy Hernández, que se quedó en 17.80. Cuarto fue el también cubano Lázaro Martínez con 17.71.



El estadounidense Rai Benjamin, subcampeón olímpico y mundial de 400 vallas, no tuvo demasiados problemas para llevarse el triunfo con una marca de 47.78, quince centésimas menos que su compatriota Cj Allen (47.93).



La portorriqueña Jasmine Camacho-Quinn, vigente campeona olímpica de 100 metros vallas, completó la carrera en 12.48, mejorando el estreno al aire libre de la pasada temporada en 12.67 en Bermudas. Por detrás las estadounidenses Alaysha Johnson y Nia Ali, segunda y tercera, respectivamente, con tiempos de 12.66 y 12.69.



La keniana Beatrice Chepkoech, plusmarquista mundial de 3.000 obstáculos, inició el circuito de la Liga de Diamante con una discreta cuarta posición merced a un tiempo de 9:06.90, más de dos segundos más lenta que la ganadora, la corredora de Bahrein Winfed Yavi (9:04.38).

Richardson, Kerley y Kipyegon se imponen

La prueba reina de la velocidad, los 100 metros lisos, se los adjudicó en la categoría femenina la estadounidense Sha’Carri Richardson, que paró el crono en 10.76, récord del mitin. El estadounidense Fred Kerley, campeón mundial de 100, corrió en los 200 para adjudicarse el triunfo siendo el único de los ocho atletas en carrera en bajar de los veinte segundos (19.92). La keniana Faith Kipyegon, doble campeona olímpica de 1.500, estrenó la temporada con un triunfo incontestable con un crono de 3:58.57.