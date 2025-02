El caballo Lee Alejandro (2) ganó este sábado el Clásico Día de San Valentín, en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el pool de 6 pagó RD$6,660.00 por partes, más las partes de cinco.



El zaíno del Establo Doña Bella hizo punta a punta en la carrera, a la distancia de 1,700 metros; la cual tuvo carácter especial, y fue celebrada entre las numeradas como la cuarta y la quinta del cartel, entre las válidas para jugadas.



En esa carrera especial no se admitieron jugadas.



Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$240.00. El pool de cinco pagó RD$4,950.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,841,760.00.



Carlos de León gana tres



El jinete Carlos de León condujo a la victoria a tres ejemplares, en el cartel de seis carreras, el número 13 del año.



De León llevó al triunfo a Farley (1), en la primera carrera; a Secret Weapon, en la segunda carrera; y a Time Of Peace, en la cuarta prueba. El ocho veces ganador del liderato de victorias entre los jinetes (los últimos 8 años) aumentó a 13 su total de montas ganadoras en 2025, segundo de José L. Novas (15).



Otras carreras



En la primera carrera, se impuso Farley (1), del Establo Limpia Base. Llevó la monta del jinete Carlos de León, a quien hizo recomendaciones el entrenador José Luis Negrón.



En la segunda carrera, la victoria fue para Secret Weapon (6), del Establo Emma Elena. En la tercera, dominó Ilusionada S (4), del Establo Don Beto Racing. 6/4 (Secret Weapon/Ilusionada S). En la cuarta carrera, triunfó Time Of Peace (6) del Establo Hermanos Lara. En la carrera especial, Clásico Día de San Valentín, ganó Lee Alejandro (2), del Establo Doña Bella. En la quinta el primero en llegar a la meta fue Grand Rouge (2). En la sexta carrera, el vencedor fue Lenín B.